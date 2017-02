Chirtoacă, după ce a primit o cupă cu glod şi a fost numit „glodderul anului”: Se poate şi Glodin Boltoacă, iar cupa o voi păstra

„Astăzi am prezentat proiectul de 25 milioane euro (prima tranşă), de reabilitare şi termoizolare a 120 de şcoli, spitale, grădiniţe şi blocuri locative. Proiectul este negociat pentru 500 milioane euro pentru următorii 10-20 de ani şi va cuprinde toate clădirile din Chişinău. Aceasta presupune şi amenajarea curţilor de bloc şi a terenurilor în general, adică să ieşim din glod...

Socialiştii contribuie si ei cu ce pot, cu minciuni, circ şi o cupă cu glod. No problem, am să o păstrez aşa şi am să aduc la fiecare eveniment legat de acest proiect şi în special la inaugurări ale clădirilor reabilitate. Anul acesta şi anul viitor vor fi în total 120 de şcoli, spitale şi grădiniţe reabilitate complet, să se ştie cine şi cu ce contribuie la reabilitarea clădirilor din Chişinău.

Glodin Baltoacă”, a scris edilul pe pagina sa de Facebook. Amintim că îndată după ce socialistul Vitalie Mucan i-a înmânat cupa primarului, afirmând că e pentru „glodarul anului”, şi purtătorul de cuvânt al preşedintelui Dodon, Ion Ceban, a comentat gestul pe pagina sa de Facebook. „Glodderul anului o zis că 50 de ani Capitala se distrugea şi doar din 2007 a început să fie lumină. S-a indignat de premiu”, a subliniat Ceban.