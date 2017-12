Platforma pentru Egalitate de Gen cere ca 8 martie şi 1 mai să rămână zile nelucrătoare

Pentru a-şi exprima dezacordul în legătură cu acest fapt, activiştii au expediat o scrisoare către prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip şi către ministra Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Stela Grigoraş, transmite IPN.



Într-o declaraţie a Platformei pentru Egalitate de Gen se precizează că invocarea faptului că ziua de 8 martie este celebrată doar de fostele republici sovietice şi nu e celebrată în niciun stat al Uniunii Europene (UE) reprezintă un argument fals pentru a solicita eliminarea acestei zile din lista zilelor de sărbătoare nelucrătoare. De fapt, ziua de 8 martie, este o sărbătoare internaţională, care are scopul să celebreze lupta femeilor pentru drepturile lor şi munca care trebuie încă depusă pentru a atinge egalitatea de gen pe deplin, inclusiv în Republica Moldova.



„Trecutul sovietic este parte componentă a istoriei Republicii Moldova, care nu poate fi ignorat sau eliminat peste noapte. Faptul că ziua de 8 martie a fost celebrată în perioada sovietică şi noi am continuat s-o celebrăm după obţinerea independenţei, în timp ce alte state au renunţat la partea oficială a acestei zile, nu anulează importanţa şi semnificaţia istorică a ei. Alinierea la standardele Uniunii Europene nu presupune renunţarea la propria istorie şi la specificul care ne defineşte ca ţară şi regiune, atât din punct de vedere istoric, cât şi în prezent”, se menţionează în declaraţia Platformei.



De asemenea, activiştii precizează că ziua de 1 mai, Ziua Internaţională a Muncii nu poate fi o zi de sărbătoare lucrătoare, aşa cum aceasta contravine principiului de bază pentru existenţa acestei zile. Ziua Internaţională a Muncii este celebrată peste tot în lume ca zi de sărbătoare nelucrătoare, aşa cum muncitorii şi muncitoarele lucrează anul împrejur şi au luptat să obţină o zi nelucrătoare care le permite să-şi celebreze munca în afara câmpului de muncă. La fel ca şi 8 martie, ziua de 1 mai este o zi de importanţă istorică care tradiţional a fost o zi nelucrătoare.



În acest context, se solicită păstrarea zilei de 8 martie şi 1 mai ca zi de sărbătoare nelucrătoare.



Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a elaborat un proiect de modificare a Codului Muncii, care prevede ca zilele de 31 decembrie – 2 ianuarie să fie zile de vacanţă de Anul Nou, iar 8 martie şi 1 mai să fie excluse din lista zilelor de sărbătoare nelucrătoare.