Ecaterina Stratan, noul director al Moldova 1

Pentru candidatura acesteia au votat cinci membri ai Consiliului de Observatori (CO). Ceilalţi doi candidaţi, jurnaliştii George Iosip şi Sergiu Praporşcic nu au obţinut nici un vot, transmite IPN.



Potrivit proiectului de intenţie, Ecaterina Stratan îşi propune pe perioada mandatului său să transforme televiziunea publică într-o „instituţie a prezentului”, să informeze corect şi echidistant telespectatorii. Ecaterina Stratan, care mai este şi directorul Departamentului ştiri al postului public de televiziune, a spus că în ultima perioada instituţia a atins un nivel nou de dezvoltare, dar mai rămân încă multe de făcut.



Noul director spune că pentru a schimba lucrurile la Moldova 1 pe primul plan trebuie să fie reforma statelor de personal, revizuirea fişelor de post şi îmbunătăţirea muncii în echipă, acţiuni care să aducă o mai bună calitate a produsului televizat. „Activez deja de câţiva ani la Moldova 1 şi cunosc atât posibilităţile acestei instituţii, cât şi aspectele care trebuie schimbate”, a spus Ecaterina Stratan.



Potrivit Ecaterinei Stratan, postul public de televiziune are nevoie de o mai bună calitate a imaginii şi sunetului, pentru a putea concura cu alte instituţii media. Totodată sunt necesare surse financiare pentru a îmbunătăţi baza tehnică a instituţiei, să fie făcute reparaţii şi modernizate studiourile. „Cred că un sediu nou ar rezolva multe din actualele probleme cu care se confruntă televiziunea publică. Avem clădiri multe care nu îşi demonstrează eficienta, multe cheltuieli pentru întreţinere care mai bine ar fi redirecţionate către un nou oficiu”, a spus Ecaterina Stratan.



Lilia Gurez, unul dintre membrii CO, a remarcat faptul că numărul de participanţi, doar trei la număr, este cel mai redus din istoria concursurilor desfăşurate pentru postul de director al postului public de televiziune Moldova 1. Lilia Gurez a regretat faptul că această funcţie numai este atractivă.



Alexandru Vasilache, un alt membru al CO, a spus că Ecaterina Stratan a avut cel mai bun proiect de intenţie, cunoaşte cel mai bine lucrurile din interior şi că se bucură de încrederea colectivului.



Funcţia de director al postului public de televiziune a rămas vacantă după ce Mircea Surdu şi-a anunţat demisia pe 26 iunie. Tot atunci şi vicedirectorul Moldova 1, Leonid Melnic, a anunţat că demisionează.