Spectacol al ştiinţei în centrul oraşului. Ce mai inventează elevii: barca acţionată cu energie solară şi pistolul cu spirt - FOTO

Cutii muzicale, motoare cu aburi, roboţi, maşinuţe teleghidate, bărci acţionate cu energie solară, macarale hidraulice sau un pistol cu spirt au fost doar câteva dintre proiectele îndrăzneţe şi ingenioase prin care concurenţii celei de-a zece ediţii a Festivalului Naţional al Ştiinţei au încercat să demonstreze că ştiinţele exacte pot fi foarte distractive.

În total, pe platoul din faţa Prefecturii Sălaj, s-au adunat peste 400 de elevi şi profesori din 31 de unităţi de învăţâmânt din judeţele Tulcea, Cluj, Vâlcea, Maramureş şi Sălaj, care au demonstrat că toată teoria învăţată la orele de chimie, fizică şi biologie, combinată cu munca şi creativitatea, pot da naştere unor experimente ştiinţifice de-a dreptul spectaculoase.

Eveniment de tradiţie

"S-au scurs 10 ani de când, împreună cu colegii mei profesori de la Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian, ne-am gândit să transformăm orele de biologie, fizică şi chimie, într-un moment de sărbătoare al ştiinţelor exacte. Astfel, an de an, pe acest platou, s-au întâlnit părinţi, elevi, profesori pentru a admira lucrările şi proiectele ingenioase ale elevilor înscrişi în festival şi ale profesorilor care i-au coordonat. De-a lungul celor 10 ani, şi-a propus să promoveze rolul disciplinelor ştiinţifice în formarea personalităţii elevilor, dar şi în orientarea lor profesională. De aceea, am vrut să demonstrăm că aceste discipline nu se învaţă doar la tablă cu formule, ci au şi o parte frumosă, interesantă, uneori chiar spectaculoasă - cea experimentală", a declarat, la deschiderea manifestării, inspectorul şcolar general, Maria Pop, iniţiatorul acestui Festival.

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, Tiberiu Marc, şi-a exprimat speranţa ca unii dintre participanţii de la primele ediţii să fi ajuns "fie inventatori, fie foarte buni tehnicieni, fie oameni de afaceri de succes", lucru care "ar fi o valorificare practică a unui concept care e de apreciat".

Peste 250 de lucrări

Concurenţii au avut de confecţionat diferite obiecte, materiale, dispozitive artizanale, care să pună în evidenţă aplicaţiile fenomenelor studiate la şcoală, la diferite discipline ştiinţifice. În competiţie au fost înscrise 256 de lucrări: 10 din învăţământul preşcolar, 41 din învăţământul primar, 46 din gimnazii şi 88 din licee, 68 de postere şi trei scenete cu caracter ştiinţific.

Unul dintre proiectele interesante a aparţinut reprezentanţilor Liceului Tehnologic "Voievodul Gelu" din Zalău, care a conceput un sferoprinter, un dispozitiv care scrie, cu ajutorul unui marker, pe mingi de ping-pong.

O prezenţă constantă în ultimii trei ani la acest festival, în ciuda drumului lung şi obositor pe care îl au de parcurs până la Zalău, sunt elevii Liceului Teoretic "Grigore Moisil" Tulcea. În acest an, sub coordonarea profesoarei de fizică Anişoara Ivanov, ei au intrat în concurs cu un proiect cutezător, prietenos cu mediu, răsplătit, de altfel, cu premiul I, la secţiunea "aplicabilitate - liceu". Elevii au propus "o barcă cu propulsie fotovoltaică, accesibilă oamenilor Deltei Dunării, uşor de manevrat, fără zgomot, cu energie înmagazinată", ne-a declarat Alexandru Pocora, unul dintre inventatori. "Suntem reprezentanţii tinerei generaţii din Tulcea şi am realizat acest proiect cu speranţa că va putea fi dezvoltat la scară mare. Ideea am ales-o ţinând cont de necesităţile locuitorilor din Deltă, dar îndrăznim să credem că poate fi utilă şi altora, nu numai tulcenilor", l-a completat colega sa, Laura Muşat.

"Ne place foarte mult festivalul de la Zalău şi de aceea venim de trei ani, deşi când ajungem aici suntem foarte obosiţi, după 800 de kilometri, şi spunem că nu mai venim. Dar, până anul viitor, ne trece şi venim. Deja ne gândim la următorul proiect", a spus, la rândul său, cadrul didactic coordonator.

Premii pentru cei mai creativi

Pistolul cu spirt a fost o altă invenţie expusă la Zalău, de această dată a unui elev de clasa a VI-a, de la Liceul Tehnologic ”Cserey Goga” Crasna. Alexandru Cadar a preluat ideea de pe internet, iar pentru lucrarea lui s-a folosit de o seringă, nişte spatule de lemn şi de un motoraş de la o brichetă, pentru a produce energia necesară. "Presiunea rezultată la contactul spirtului cu electricitatea, capacul siringii zboară", a explicat micul inventator sălăjean.

Juriul de specialitate i-a premiat pe cei mai buni concurenţi, la categoriile ”Inventivitate - creativitate” (gimnaziu şi liceu), ”Aplicabilitate” (gimnaziu şi liceu), ”Micii inventatori” (învăţământ primar), ”Piticii isteţi” (învăţământ preşcolar), ”postere cu tema Ştiinţa prin ochii mei” (primar, gimnazial şi liceal), ”scenete cu conţinut ştiinţific” (preşcolar, primar, gimnazial şi liceal).

Trofeul Festivalului a fost adjudecat, la categoria clasele I-IV, de echipajul format din Adelina Bârjac şi Ştefana Bârjac, Şcoala Gimnazială "Gheorghe Lazăr" Zalău, prof. Rodica Lazăr. cu proiectul "Orice casă începe cu un excavator". La clasele V-VIII, marele premiu a revenit echipajului Liceului Teoretic "Onisifor Ghibu" Cluj-Napoca - Victor Deaconu şi Robert Starjil, prof. Ioan Bâlc, pentru "Dronă cu cameră video", în timp ce la categoria liceu, trofeul a fost acordat pentru "CarDrona", elevilor Ionuţ Marineaţă, Andrei Eillen şi Radu Eillen, prof. Grigore Uscatu, de la Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea.

Festivalul Ştiinţei a fost organizat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Sălaj, Primăria şi Consiliul Local Zalău, Casa Corpului Didactic Sălaj, Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, TenarisSilcotub şi Hanna Instruments.

