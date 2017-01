Când sportul îşi dă mâna cu actele de caritate. Cristina Neagu, Florin Gardoş şi Dorin Rotariu şi-au donat tricourile pentru o cauză nobilă

Cristina Neagu a donat un tricou pentru al doilea an consecutiv FOTO Facebook.com/Memorialul Radu Gog

Dacă primele 10 ediţii, eveniment caritabil "Memorialul Radu God" a constat doar într-un turneu de minifotbal şi o tombolă, de doi ani, organizatorii acestei acţiuni au introdus şi o licitaţie de tricouri. Demersul s-a dovedit unul de succes, mai mulţi sportivi de renume din România răspunzând apelului organizatorilor Memorialului şi donându-şi tricourile pentru licitaţie. Toate fondurile strânse, atât din vânzarea tricourilor, cât şi din taxa de înscriere pentru turnelul de minifotbal sunt donate familiei răposatului arbitru: soţia Nadia şi fiicele Andrada şi Raluca (aceasta din urmă născută după decesul tatălui său).

Numărul articolelor sportive licitate, dar şi al încasărilor a crescut de la an la an. Potrivit organizatorilor, în 2015 au fost vândute şapte tricouri, pentru suma totală de 1.700 de lei, iar anul trecut, 17 astfel de echipamente sportive, pentru 10.000 de lei. Aproape o treime din sumă a fost obţinută din vânzarea unui singur tricou: cel al handbalistei Cristina Neagu, pentru care un fost atlet zălăuan, stabilit în SUA, a plătit 3.000 de lei.

Cea mai recentă ofertă pentru tricoul Cristinei Neagu: 2.200 de lei

La ediţia din acest an, sunt puse la bătaie 20 de tricouri. Căpitanul naţionalei de hadbal feminin a răspuns din nou prezent la solicitarea organizatorilor de a se implica în această cauză nobilă şi a donat unul dintre tricourile sale. Preţul de pornire a licitaţiei este de 500 de lei, în acest moment ajungându-se la suma de 2.200 de lei.

Acţiunea caritabilă a oamenilor din sportul sălăjean este susţinută şi de internaţionalul Florin Gardoş, care a oferit pentru licitaţie tricoul purtat la echipa sa de club, Southampton, cu autograf şi dedicaţie. Preţul de pornire a fost de 300 de lei, cea mai recentă ofertă fiind de 600 de lei.

Florin Gardoş a donat un tricou cu autograf FOTO Facebook.com/Memorialul Radu Gog

Un alt tricou râvnit în special de fanii "câinilor roşii", este cel al vedetei dinamoviste Dorin Rotariu. Licitaţia a început de la 250 de lei şi a ajuns, în prezent, la 600 de lei, suma fiind oferită de un român stabilit în Chicago.4

Handbalişti, arbitri şi fotbalişti sprijină acţiunea caritabilă

Şi Ovidiu Haţegan, cel mai bun arbitru român, s-a implicat în Memorialul de la Zalău, oferind unul dintre tricourile (cu autograf) cu care a condus câteva dintre meciurile din Champions League în 2016. Ultima sumă oferită este de 500 de lei, după ce licitaţia pornit de la 300 de lei.

Medaliatul paralimpic de la Rio, judoka Alexandru Bologa, a decis să ajute şi el familia regretatului Radu Gog, astfel că a donat organizatorilor Memorialului tricoul oficial al Comitetului Naţional Paralimpic din România, pe care l-a purtat la întrecerea sportivă de la Rio, dar şi o centură neagră oficială, brodată cu simbolul Jocurilor Paralimpice şi cu numele său. Preţul de pornire este 300 de lei.

Lista sportivilor de renume implicaţi în acţiunea caritabilă este completată de Cristian Sapunaru (tricoul de la campioana României, Astra Giurgiu), Cristian Balaj (tricoul cu care a arbitrat unul din ultimele sale jocuri din Liga 1), George Ţucudean (ASA Tîrgu-Mureş), Ramona Farcău (tricoul în care a evoluat în ultimul sezon al echipei Oltchim Râmnicu Vâlcea), Laura Chiper (tricou personalizat Corona Braşov), Cristina Laslo (tricou de la naţionala de handbal), Cristian Bud şi Cristian Man (CFR Cluj), Adrian Petre (UTA Arad), Ionuţ Ramba şi Alexandru Csepreghi (tricouri de la echipa naţională de handbal masculin), Laura Oltean (HCM Baia Mare), Bogdan Unguruşan (Pandurii Tîrgu Jiu).

Licitaţie pe Facebook

Aflat la a XIII-a ediţie, Memorialul "Radu Gog" este organizat de Asociaţia Sportivă“Cavalerii” Zalău, în perioada 7-8 ianuarie, în sala de sport a Liceului cu Program Sportiv "Avram Iancu" din Zalău, unde va avea loc un turneu de mini-fotbal, la categoriile - Open şi Old Boys. "Daca până în acest an, la competiţie au participat doar echipe de pe plan local (echipe de fotbal Liga IV-a şi a V-a, echipe de minifotbal ori formate special pentru această competiţie), la ediţia 2017 vor participa în premiera şi două echipe din Cluj-Napoca: la Open, "Şepcile Roşii 1919 Cluj", iar la Old Boys, echipa "Sănătatea Cluj".

Soţia şi fiicele regretatui Radu Gog, la ediţia 2016 a Memorialului FOTO Facebook.com/Memorialul Radu Gog

Licitaţiile se desfăşoară pe pagina de Facebook dedicată evenimentului caritabil sau prin trimiterea ofertei pe adresa de mail memorialulradugog@yahoo.ro. Stadiul licitatiei este anunţat zilnic, urmând a se va incheia în 7 ianuarie. Câştigătorii îşi vor putea ridica tricourile la festivitatea de premiere a Memorialului "Radu Gog", programată în 8 ianuarie.

"Sperăm că mai mulţi oameni de bine vor susţine această acţiune caritabilă, cu gândul că preţul oferit, chiar dacă va reflecta sau nu valoarea reală a acelui tricou, va ajunge sa ajute o familie, unde doi copii au crescut şi cresc fără stâlpul familiei, Radu Gog, decedat prematur în urma unui accident, la vârsta de 24 de ani. Sumele donate sunt de mare ajutor celor doua fete ale lui Radu, ambele fiind premiante la şcolă şi au nevoie de ajutor pentru meditaţii", au declarat organizatorii evenimentului umanitar.

Cine a fost Radu Gog

Născut în 19 iunie 1978, Radu Gog a absolvit în 2000 Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca şi, după doi ani, masteratul în Relaţii Internaţionale, pentru ca apoi să se înscrie la cursurile de doctorat în Integrarea României în Europa.

Ca arbitru, şi-a început activitatea ca stagiar în 1995, pentru ca din anul 2000 să facă parte din lotul arbitrilor divizionari. A arbitrat peste 300 de partide de fotbal, dintre care 40 în Divizia C, fiind considerat unul dintre cei mai talentati arbitri sălăjeni. Vârsta şi calităţile sale îl recomandau ca pe un arbitru de perspectivă.

Toate visele sale s-au năruit, însă în noapte de 4 spre 5 ianuarie 2003, când tânărul arbitru a sfârşit într-un tragic accident rutier petrecut în localitatea Ciumărna, în apropiere de Zalău. În urma sa au rămas soţia Nadia şi cele două fiice: Andrada, care avea doar doi ani la momentul tragediei, şi Raluca, născută după moartea tatălui.

În semn de omagiu, foştii săi colegi din Comisia Judeţeană a Arbitrilor Sălaj organizează de 13 ani încoace, competiţia de minifotbal "Memorialul Radu Gog".

