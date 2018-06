5 celebrităţi care au vorbit public despre problemele cu dependenţa de alcool, drogurile şi depresia

Când, în 2013, Angelia Jolie anunţa că a suferit o dublă mastectomie pentru a preveni dezvoltarea cancerului mamar, opinia publică o lăuda nu numai pentru curajul de a face o astfel de intervenţie chirurgicală, dar şi pentru că a făcut public acest lucru. “Am ales să-mi fac publică povestea pentru că sunt atâtea femei care nu ştiu ca ar putea fi bolnave de cancer. Sper ca şi ele să poată să se testeze genetic şi, dacă află ca prezintă un risc ridicat, vor şti şi ele că au alternative mari”, îşi explica Jolie demersul.

Dar actriţa din "Lara Croft" nu este prima femeie faimoasă care vorbeşte deschis despre problemele lor private, pentru creşterea nivelului de conştientizare în rândul publicului, dar şi sprijinirea celor care suferă în tăcere.

1. Sharon Osbourne

Jolie nu a fost prima vedetă care a suferit o dublă mastectomie pentru a reduce riscul de cancer mamar. Sharon Osbourne, soţia celebrului Ozzy, a dezvăluit în 2012 că a suferit o astfel de intervenţie după ce a aflat că este purtătoarea unei gene care creşte considerabil riscul apariţiei cancerului la sân. Fostul jurat al show-ului "America`s got talent", care a învins în trecut cancerul de colon, a spus că nu a vrut să mai îndure încă o experienţă similară. "Nici măcar nu m-am gândit la sanii mei într-un mod nostalgic, am vrut doar să-mi pot trăi viaţa fără să am frica asta tot timpul", a mărturisit Sharon.

2. Carrie Fisher

Cunoscută pentru rolul Prinţesei Leia din "Războiul Stelelor", a vorbit public despre tulburarea bipolară cu care fusese diagnosticată la 24 de ani şi de lupta ei cu dependenţa de droguri, alcool şi medicamente. În memoriile ei din 2008, "Wishful Drinking", regretata actriţă povestea în detaliu despre luptele ei, iar în alte interviuri făcea referire la terapia prin electroşocuri pe care o făcea pentru a lupta cu depresia.

Activistă pentru înlăturarea prejudecăţilor faţă de persoanele care suferă de probleme psihice, Carrie Fisher a murit la vârsta de 60 de ani, pe 27 decembrie 2016, în urma unui stop cardiac.

3. Catherine Zeta-Jones

Una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood, Catherina Zeta-Jones a avut marele curaj, în 2011, de a vorbi publicului despre afecţiunea sa psihică, tulburare bipolară, pentru tratarea căreia a fost internată într-o într-o instituţie specializată pentru tratarea tulburărilor maniaco-depresive. Artista spunea că speră să poată ajuta la eliminarea stigmatului de boală mintală pentru persoanele care au această afecţiune.

"Aceasta este o boală care afectează milioane de persoane, iar eu sunt una dintre aceste persoane. Dacă declaraţia mea prin care am spus că sufăr de tulburare bipolară a încurajat fie şi doar o singură persoană să meargă să ceară ajutor, atunci a meritat să o fac", declara Zeta-Jones.

4. Brooke Shields

În 2005, Brooke Shields cucera admiraţia nenumăratelor mame, când a vorbit despre luptele sale cu depresia postnatală. În interviuri în reviste şi într-o apariţie în emisiunea lui Oprah Winfrey, actriţa din "Laguna albastră" şi-a descris experienţa după naştere, care a inclus depresie, gânduri de suicid, incapacitatea de a răspunde nevoilor copilului şi înstrăinare. Toate aceste probleme le-a abordat în cartea "Down came the rain", povestind despre lupta pe care a dus-o cu depresia şi suferinţa pe care a trăit-o în momentele în care nu a putut să-şi ingrijeasca bebelusul.

5. Betty Ford

Fosta primă doamnă a Statelor Unite ale Americii a fost o susţinătoare a drepturilor femeii şi a contribuit la înlăturarea stigmatului din jurul persoanelor care se luptă cu dependenţele de tot soiul.

Ea a anunţat că în 1970 s-a luptat cu dependenţa de alcool şi de analgezice, iar la începutul procesului de recuperare a declarat foarte deschis că atât tatăl, cât şi fratele său au fost alcoolici. Şi-a expus experienţa în autobiografia din 1987, povestind despre cum a învins lupta cu viciile.

Mai puteţi citi:

Drama primului latin-lover din istorie. Cine a fost actorul a cărui moarte a provocat isterie în masă