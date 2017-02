Cele mai rapide jafuri din istoria recentă: lovituri de proporţii date în doar câteva zeci de secunde

”Adevărul” vă prezintă astăzi cinci dintre cele mai rapide jafuri din istoria recentă a Poliţiei Române.

1. Jaf bancar în 32 de secunde

Cel mai rapid jaf bancar din România este cel înregistrat pe 29 mai 2009 la o filială a Băncii Carpatica din municipiul Constanţa. În dimineaţa zilei de 29 mai, la ora 8,56, doi bărbaţi, purtând cagule şi mănuşi, au intrat în sediul Băncii Carpatica, din zona Casa de Cultură, de unde, sub ameninţarea armelor, au furat suma de 69.000 lei, după care au fugit cu un autoturism parcat în zonă. Întreg jaful a durat 32 de secunde, fără a se înregistra victime.

Jaful a avut o desfăşurare inspirată din scenariile de filme. Unul dintre indivizii mascaţi a intrat în bancă şi i-a pus pistolul la gât paznicului vârstnic, iar celălalt i-a aruncat o geantă sport unei casiere căreia i-a cerut să o umple cu bani. Îngrozită de frică, femeia a îndesat în geantă toţi banii din casă. Când caseira a terminat, cei doi au luat geanta şi, sub privirile înspăimântate ale celor şapte angajaţi ai băncii şi ai singurului client care se afla înăuntru la acea oră, au dispărut.

La ieşire, au dat nas în nas cu un client care voia să intre în bancă. L-au împins, au fugit pe platforma din faţa blocului şi-au scos măştile în timp ce alergau, au traversat o stradă şi au ajuns pe o alee unde îi aştepta o maşină, apoi au dispărut. În timpul jafului, o angajată a băncii a reuşit să-i atragă atenţia unei colege dintr-un birou mai izolat, care a apăsat butonul de panică, apoi a sărit pe geam şi a fugit la Casa de Cultură, de unde s-a sunat la 112.

Agenţii firmei care monitorizează banca au sosit la faţa locului în două minute, însă atacatorii ăi-au pierdut urma. Poliţiştii constănţeni au reuşit să-i prindă după 25 de zile, recuperând 40.000 de lei din suma furată. Cei doi atacatori au fost condamnaţi la 12 ani de închisoare.

2. Jaful bancar de la Transilvania Braşov: 37 de secunde

În septembrie 2014, o sucursală a Băncii Transilvania din cartierul Răcădău din Braşov a fost ţinta unui jaf.

Jaful, care a durat 37 de secunde, s-a soldat cu dispariţia unei cutii de valori ce avea o importantă sumă de bani în interior, fiind vorba de peste 300.000 lei. Cu toate că a fost activată alarma, până la ajungerea firmei de pază hoţii au fugit.

"Incidentul a avut loc în jurul orei 3.00, în cartierul Răcădău. În bancă s-a pătruns prin forţarea uşii de acces, după care s-a sutras o casetă de valori. Am vizualizat deja imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Au acţionat foarte rapid, în mai puţin de un minut. Urmează să facem cercetări", anunţau reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Braşov. Patru braşoveni au fost arestaţi în acest caz, iar în noiembrie anul trecut au fost conamndaţi definitiv la pedepse cuprinse între 2 ani şi 6 luni şi 3 ani şi 6 luni.

3. Sima Vampirul şi jaful de la Bistriţa

În luna iulie a anului trecut, un bărbat înarmat a reuşit să jefuiască o bancă din Bistriţa în 40 de secunde. Acesta a intrat într-una dintre filialele Raiffeisen Bank şi i-a pus arma la cap casieriţei, cerându-i să pună toţi banii din casă într-un rucsac pe care îl avea asupra sa.

Jaful armat a avut loc la o filială a Raiffeisen Bank de pe strada Năsăudului, chiar în dimineaţa în care banca se aprovizionase cu o sumă mare. Bărbatul a intrat în bancă şi s-a aşezat la coadă, în spatele unei femei, care venise să-şi plătească rata. La scurt timp după, bărbatul a ridicat un pistol şi a spus: „Nu mişcaţi, este un jaf!”. Femeia care se afla în faţa sa a reuşit să fugă din bancă. A mers la o tonetă de ziare din apropiere, iar vânzătoarea de acolo a chemat poliţia.

Între timp, casieriţa s-a conformat şi a pus banii în rucsac, în total peste 9000 de lei şi peste 2.000 de euro. Bărbatul a luat banii şi s-a făcut nevăzut. Acesta a fost identificat de către poliţişti o săptămână mai târziu, în timp ce încerca să închirieze o casă în cartierul Subcetate.

Bărbatul care a jefuit banca a fost identificat ca fiind Sima Grigore Dorin, zis „Sima Vampirul”, un recidivist periculos, care tocmai ieşise din închisoare. În timpul capturării sale, acesta l-a împuşcat în umăr pe şeful de la Investigaţii Criminale, Paul Andreica. Atacatorul a fost arestat preventiv, în prezent fiind judecat de Tribunalul Bistriţa- Năsăud pentru furt calificat şi tentativă de omor.

4. Bancomat plin cu bani, furat în 60 de secunde

Un bancomat OTP Bank din Chiajna, plin cu 106.000 lei a fost furat, în aprilie 2015, într-un timp record. Patru indivizi cu cagule au furat ATM-ul în doar 60 de secunde. Hoţii au fortat usa si au ajuns cu usurinta la bancomatul situat intr-un hol. Apoi, au infasurat in jurul acestuia un cablu metalic, care era prins de o masina parcata in fata institutuiei bancare si au tras. In cateva secunde bancomantul s-a desprins si a iesit prin usa de sticla. Hotii l-au asezat apoi in portbagaj si au disparut.



"Modul de operare a fost unul profesionist ,avand in vedere rapiditatea actiunii (durata aproximativ 1 minut). Echipajele specializate ale firmei de paza au constatat producerea evenimentului si au luat toate masurile pentru conservarea probelor", au explicat atunci reprezentantii firmei de pază. Deşi alarma era funcţională, ea s-a oprit atunci cand bancomatul a fost smuls, aşa că în momentul în care au ajuns agenţii de pază nu au mai găsit pe nimeni. Potrivit poliţiştilor, bancomatul nu era încastrat în pardoseală, aşa cum era legal. Tocmai de aceea a şi fost uşor de smuls.

5. Jaful de la Altex Vaslui: 90 de telefoane de lux, furate în 90 de secunde

Magazinul Altex din Vaslui a fost ţinta unui jaf de proporţii, în februarie 2016. Jaful s-a derulat în doar 90 de secunde, în timp ce agenţii de pază au ajuns după opt minute.

Magazinul Altex se află în principala zona comercială a municipiului Vaslui, alături de alte trei lanţuri de magazine, la aproximativ 15 metri de şoseaua de centură a municipiului Vaslui. Magazinele nu beneficiază de pază umană, securitatea fiind asigurată de firme de protecţie şi pază, care au obligaţia ca pe timpul nopţii să verifice periodic zona.

Hoţii au acţionat cu puţin înainte de ora 3.00. Au forţat uşa de la aprovizionare, care nu este blindată, cu o rangă şi au intrat în magazin, moment în care s-a declanşat sistemul de alarmă. Primul lucru de care au avut grijă a fost să taie cablurile camerelor de supraveghere. Apoi, cu o rangă au spart toate vitrinele în care se aflau telefoanele. Au fost sustrase 90 de telefoane de ultimă generaţie, în special Samsung şi Iphone.

După o lună de la comiterea jafului, poliţiştii din Vaslui au reuşit să îi prindă pe atacatori, aceştia fiind identificaţi ca fiind trei indivizi din judeţul Constanţa, cunoscuţi ca fiind membri ai unei reţele infracţionale. De altfel, anchetatorii au stabilit, în urma cercetărilor, că autorii au pus la cale jaful în timp ce se deplasau de la Constanţa la Iaşi, unde aveau termen la procesul în care erau judecaţi pentru comiterea mai multor furturi. la trecerea prin Vaslui, celor trei constănţeni le-a atras atenţia magazinul Altex, situat în zona relativ izolată.