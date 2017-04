Transformările uluitoare ale comunei care s-a abonat la fonduri europene: poveste de succes într-un judeţ plin de şomeri

La marginea Olteniei, într-o comună din Mehedinţi, doar drapelul arborat la intrare în primărie îţi indică că te afli într-o localitate din România. Primarul din Şişeşti, Marian Răducan, aflat acum la al şaptea mandat, şi-a dat seama că singura şansă de a schimba faţa comunei este atragerea de fonduri europene. Cum încasările din taxele şi impozitele locale sunt foarte mici, iar sumele venite de la Guvern ori Consiliul Judeţean (CJ) - insuficiente, şi-a concentrat activitatea pe proiecte europene.



„Sărăcia ne-a împins de la spate în primul rând, apoi faptul că îmi respect cetăţenii care m-au pus în această funcţie. Ştiu, e mult mai uşor să primeşti bani de la CJ sau prin hotărâre de Guvern decât să faci un proiect european şi să fii verificat până la ultimul bănuţ, dar noi am ales această cale“, explică primarul. Faima comunei a ajuns până la Bruxelles, care a invitat Şişeştiul pentru Gala Premiilor RegioStars din 10 octombrie 2017. Aceste premii identifică bune practici în dezvoltarea regională şi evidenţiază proiectele inovative şi originale.

Îşi fac singuri proiectele

Deşi pare complicat şi multe primării din România aleg să apeleze la ajutorul firmelor de consultanţă pentru întocmirea acestor proiecte, la Şişeşti toate documentele sunt făcute de angajaţii primăriei. În felul acesta, primăria economiseşte banii care i-ar cheltui pentru plata acestor servicii şi, în plus, are siguranţa că proiectul este făcut aşa cum trebuie pentru a fi declarat eligibil.

„O singură dată am făcut un proiect cu o firmă de consultanţă şi a picat. Aceste proiecte le-am făcut întodeauna cu colegii din primărie şi de la CJ. Eu nu cred că este grea întocmirea unui proiect european, greu e să-l duci până la capăt. Am avut 18 proiecte cu finanţare europeană, la niciunul dintre ele nu am dat un leu penalizare înapoi. Am respectat întocmai ghidurile, instrucţiunile şi ceea ce ne-a cerut finanţatorul“.

Nu a fost uşor în primii ani, fiindcă localnicii au înţeles mai greu cum stă treaba cu aceste proiecte europene, dar în timp lucrurile s-au reglat. „Am lăsat în urmă alte probleme ale comunei, iar locuitorii strigau şi ne reproşau la timpul respectiv. Am ţinut şedinţă şi le-am explicat: «Domnilor, este mai uşor să faci iluminatul publice, cel mai greu e să faci un proiect şi să faci drumurile». Şi le-am făcut“, spune primarul. În prezent toate drumurile din comuna Şişeşti sunt pietruite, iar până în anul 2020, Primăria speră ca drumurile să fie asfaltate în procent de 98 la sută. În acest sens, comuna Şişeşti a depus proiectul „Modernizare drumuri în Comuna Şişeşti“, în valoare de 1.000.000 euro, care deocamdată este în evaluare.

În ce au investit

De-a lungul anilor, Primăria Şişeşti a implementat cu succes 18 proiecte europene, iar suma totată adusă în comunitate este de aproximativ 3 milioane de euro. Cu aceşti bani, primăria şi-a pus la punct serviciul de salubritate (700.000 de euro), iar acum gunoiul menajer este ridicat de maşina proprie de la pubelele puse la dispoziţia localnicilor şi dus la depozitul ecologic al judeţului, astfel că se percepe o taxă de 7 lei de gospodărie, şi nu 9 lei de fiecare membru de familie cum ar fi fost în cazul în care serviciul era realizat de o firmă privată.



De asemenea, au şi un serviciu pentru situaţii de urgenţă modern (600.000 de euro), prin intermediul unui proiect european transfrontalier reuşind să achiziţioneze utilaje pentru intervenţii, un buldoexcavator şi un ATV echipat pentru stingerea incendiilor. Alte proiecte implementate cu succes sunt modernizarea unor drumuri şi înfiinţarea unui centru ce informare turistică, mai ales că zona este una faimoasă pentru ceramica produsă aici.