Top bancuri despre căsătorie: „Vorbeşti ca o idioată“, „Vorbesc pe înţelesul tău!“

1. Un cuplu celebra 50 de ani de căsnicie. Armonia şi liniştea din familia lor erau celebre în tot orăşelul, aşa că un reporter se hotărăşte să realizeze un interviu.

- Cum se face că de 50 de ani nu v-a văzut nimeni certându-vă sau măcar ridicând tonul unul la altul?

- Secretul este la începutul căsniciei, în luna de miere. Ne-am hotărât să o petrecem la o cabană superbă pe creasta munţilor şi am închiriat doi măgăruşi pentru a ajunge acolo împreună cu bagajele noastre. La un moment dat, măgăruşul soţiei mele s-a împiedicat şi au căzut. Soţia mea, deşi se lovise, i-a spus animalului pe un ton calm "Prima dată". Măgarul s-a ridicat şi am continuat drumul. După un timp, s-a împiedicat din nou. Soţia mea i-a spus, cu aceeaşi voce egală "A doua oară". Ne-am continuat călătoria, măgarul s-a împiedicat a treia oară. Atunci soţia mea a scos un revolver şi a împuşcat măgarul în cap. Am făcut o criză de isterie. I-am spus că e nebună să procedeze aşa de crud cu bietul animal, că trebuie să consulte un psihiatru. Soţia mea s-a întors către mine, m-a privit în ochi şi mi-a spus calm "Prima dată". A fost prima şi ultima dată când ne-am certat.



2. Trei tipi mor şi ajung la poarta Raiului. Sf Petru îi întreabă:

- De câte ori v-aţi înşelat nevestele?

- Eu niciodată în 30 de ani de căsnicie, răspunde primul.

- Foarte bine, uite ai aici un Mercedes să te plimbi în Rai.

- Eu o singură dată în 40 de ani de căsnicie, spune al doilea.

- Nu e chiar atât de grav, se iartă. Uite un Hyundai să mergi cu el prin rai.

- Eu de vreo 10 ori în 20 ani de căsnicie, răspunde ultimul.

- Aoleu, ce rău ai fost, însă pentru că ai fost cinstit, uite un Logan să mergi cu el prin Rai.

După câţiva ani se întâlnesc cel cu Loganul şi cel cu Mercedesul la un stop. Cel cu Mercedes plângea.

- De ce plângi omule? Ce s-a întâmplat?

- Uite... a murit nevasta-mea ieri...

- Aşa, şi?

- Şi am văzut-o azi prin Rai ... pe role.



3. Un tip se trezeşte cu o tigaie în cap de la nevastă-sa:

- Asta pentru ce este, dragă?

- Ce e cu numele Laura Johnson, scris pe biletul ăla?

- A, este numele unui cal pe care am pariat! A doua zi, iarăşi îl loveşte cu o tigaie şi mai zdravănă.

- Asta pentru ce mai e, dragă?

- Te-a sunat calu!



4. Două prietene:

- Dragă, de două ore soţul tău flirtează cu blonda aia fără ruşine şi tu nu zici nimic?!

- Sssstt, taci din gură, că vreau să văd cât poate să mai stea cu burta suptă...



5. Soţia se întoarce din concediu, de la mare, iar soţul o întreabă:

- Ei, cum te-ai distrat?

- Acolo femeile ori împletesc ori fac sex.

- Şi tu ce ai făcut?

- Păi, nu am găsit andrele pe tot litoralul...



6. Se întâlnesc două prietene:

- Ce mai faci, dragă?

- Sunt supărată! Soţul meu m-a ofensat grav!

- Cum aşa?

- L-am rugat să-mi dea 200 de euro ca să mă duc la un cabinet de înfrumuseţare, iar el s-a uitat la mine şi mi-a dat 500!



7. Odată eram cu nevastă-mea în pat şi mă întrebam şi eu, aşa, ca omu' "o fi avut, n-o fi avut?". Până la urmă am zis să întreb cu voce tare, nu numai în gând, da' mai pe ocolite, şi i-am zis:

- Auzi, cum se face că nu ştiu niciodată când ai orgasm?

Şi ştiţi ce mi-a răspuns?

- Păi n-are rost să te sun la serviciu şi să te deranjez pentru atâta lucru.



8. Un bărbat de vârsta a doua se săturase tot să fie considerat mereu sub papucul nevestei sale, aşa că se hotărî să meargă la psihiatru. Acesta îi spuse că are nevoie să-şi construiască respectul de sine. Îi oferi să citească o carte despre cum să-şi câştige încrederea în propria persoană. Omul citi cartea într-un suflet chiar în drum spre casă. Ajuns acasă, intră val-vârtej şi se duse direct în faţa soţiei sale. Ridicând degetul în faţa ei, spuse:

- De acum înainte, vreau să ştii că eu sunt bărbatul în casa asta şi cuvântul meu este literă de lege! Vreau să-mi pregăteşti diseară o friptură la cuptor şi, când o voi termina de mâncat, vreau să am şi pe masă un desert, da? Apoi, dupa cină, vreau să-mi umpli cada cu spumă ca să mă pot relaxa. Şi după ce voi termina şi cu baia, ghici cine o să mă îmbrace şi pieptene?

- Angajatul de la pompe funebre?



9. Soţul ajunge acasă la 5 dimineaţa.

NEVASTA: Unde ai fost, Superman?

SOŢUL: Păi, să vezi, am fost cu nişte clienţi în oraş...

NEVASTA: Şi ai stat cu ei până la 5 dimineaţa, Superman?

SOŢUL: Păi, da, am reuşit să obţin un contract şi...

NEVASTA: Şi după aia ce ai mai făcut, Superman?

SOŢUL: Păi, am fost să bem ceva la un bar...

NEVASTA: Şi pe urmă, Superman?

SOŢUL: Păi, am fost la un bar de striptis, aşa au vrut clienţii, dar a fost foarte urât şi plicticos. Dar de ce îmi tot zici Superman?

NEVASTA: Păi, doar Superman îşi mai poartă ca tine chiloţii peste pantaloni!



10. Soţul se ceartă cu soţia:

- Vorbeşti că o idioată!

- Vorbesc ca să fie pe înţelesul tău!