Dublă lansare de carte sub semnătura lui Marius Cilibia

Volumul „Poeme persoane“ şi romanul „Cronică sângerie”, de Marius Cilibia, au fost lansate duminică, 18 iunie, la Drobeta Turnu Severin. Autorul a mărturisit că este ultimul volum de poezie sub semnătura sa,

„Este o mare bucurie pentru mine să vă am alături la lansarea volumelor numărul 14 şi 15 din CV-ul meu literar, ca să zic aşa. Astăzi am bucuria să lansez ultimul meu volum de poezie, sunt hotărât să nu mai scriu poezie. Poezia este o stare atât de frumoasă şi de inedită, ea se trăieşte numai atunci când iubeşti şi eu cred că am ajuns la capătul acestor experienţe inefabile. De asemenea, ultimul meu roman din seria history-fantasy este un roman pe care am visat să-l scriu încă de când eram copil. <<Cronică sângerie>> este un roman despre viaţă şi moarte, despre dragoste şi ură, despre hecatombele care s-au ridicat în Evul Mediu ca să arate omenirii că se poate trăi din ură, puţin şi prost e adevărat, cu speranţa că vor veni timpuri mai bune”, a spus Marius Cilibia.





Evenimentul nu a fost unul convenţional, ghidat de şabloane. În barul King, care a găzduit dubla lansare de carte, au fost prieteni, colaboratori, jurnalişti, atmosfera a fost una caldă şi pozitivă, încărcată de emoţie şi de o parte şi de cealaltă.

“Sunt poezii remarcabile şi Marius Cilibia mi s-a relevat ca un om cu reale profunde disponibilităţi lirice şi cu o tentă către poezia de dragoste, în sens gnomic. N-am înţeles de ce este ultimul volum de poezii fiindcă poezia nu are vârstă, nici măcar dragostea nu are vârstă, o trăim, o explicăm cu mijloacele noastre în cele mai diferite forme, la orice vârstă. Un volum de poezii, care repet, cultivă un lirism esenţializat, cu tentă gnomică. O să vă întrebaţi de ce <<Cronică sângerie>>? Sângerie exprimă, şi aici trebuie să remarc extraordinara conştiinţă estetică a autorului, chiar transcenderea stării de cruzime, ceva peste care s-a aşezat patina timpului şi din care a rămas exact esenţialul, sensul ultim al acelor vremuri”, a spus Eugen Măicăneanu, cunoscutul realizator TV, prezent la eveniment.