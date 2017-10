Bancuri cu elevi. Cum se transformă la timpul prezent propoziţia „Am omorât pe cineva“

1. Învăţătoarea la şcoală îi întreabă pe copii:

- Vasilică, ce-i tatăl tău?

- Gunoier.

- Nu se spune gunoier, ci lucrător la Salubritate. Petrică ce-i tatăl tău?

- Gropar.

- Nu se spune gropar, ci lucrător la Pompe Funebre. Gigel ce-i tatăl tău?

- DJ la MySTIC Club.

- Cum adică?

- Clopotar la biserică!

2. O profesoară, mai chioară de felul ei, strigă:

- Hei tu, cel de acolo din spate de lângă calorifer, recită poezia! V-am rugat pe toţi să o învăţaţi!

- Îmi pare rău, dar nu pot.

- Pot să te întreb ce ai făcut aseară?, întreabă profesoara.

- Am băut câteva halbe cu colegii mei, am jucat un poker, am tras câteva linii de coca şi am făcut dragoste cu prietena mea.

Profesoara este şocată:

- Incredibil! Mă întreb de ce te-ai mai deranjat să vii azi la şcoală!

- Păi, eu sunt aici ca să vă repar caloriferul...

3. Profesorul se străduieşte să lămurească elevilor proverbul "Drumul cel mai scurt e şi cel mai bun".

- Tata zice că nu-i aşa! spune un elev.

- Zău? Şi ce meserie are tatăl tău?

- Şofer de taxi.

4. Într-o şcoală, se aude un zgomot teribil dintr-o clasă. Directorul intră în clasă şi vede îngrozit cum toată lumea ţipă, elevii se băteau, unii se urcaseră pe bănci. Directorul se repede la cel mai zgomotos şi îl aruncă afară din sală pe geam. Se face dintr-odată linişte.

- Unde este profesorul vostru? zbiară directorul.

- Tocmai l-aţi dat afară.

5. Popescu, te rog să scrii la tablă două fraze fiecare cu câte cinci verbe.

Elevul Popescu scrie: Mama găteşte, mătură, spală, calcă şi coase. Tata mănâncă, bea, fumează, joacă table şi doarme.

6. Profesorul de română, în clasă, îşi întreabă elevii:

- Care este prezentul de la "Am omorât pe cineva"?

O voce din fundul clasei:

- "Sunt la închisoare".

7. Toţi elevii scriu cu asiduitate la lucrarea „Ce aş face dacă aş fi patron”?.

Bulă stă cu mâinile la piept şi meditează.

Profesorul e nedumerit:

- Bulă, tu nu scrii?

- Nu, aştept să-mi vină secretara!

8. Ardeleanul, la şcoală, îi spune profesorului că el vrea să înveţe ebraică.

Profesorul e surprins: De ce tocmai ebraică?

- Păi când am să mor şi am să ajung în Rai, să pot vorbi cu Dumnezeu.

- Şi dacă ai să ajungi în Iad?

- Păi, română ştiu bine!...

9. Examen de absolvire la Academia de Marină:

- Ce faci dacă în faţa navei vine un uragan straşnic, chiar când eşti aproape de ţărm?

- Arunc imediat ancora, domnule comandant.

- Şi dacă vine un alt uragan din spate?

- Arunc din nou ancora, domnule.

- Şi dacă vine altul de la tribord?

- Ordon aruncarea ancorei...

- Şi de unde naiba ai atâtea ancore?

- Dar dumneavoastră de unde aţi făcut rost de atâtea uragane?

10. Cum îi merge noului tău frăţior, Popescu? întreabă învăţătoarea.

- Lui îi merge foarte bine, dar mă tem că mama are de gând să-l vândă.

- Cum aşa?

- Păi în fiecare zi îl cântăreşte.