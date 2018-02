VIDEO FOTO Concert umanitar pentru folkistul care încânta trecătorii din centru Timişoarei. Primarul a cântat o piesă de la Phoenix

Primăria Timişoara a organizat luni seară, în Piaţa Sfântul Gheorghe, un concert umanitar pentru susţinerea artistului stradal Mircea Parasca, aflat în spital, în stare gravă.

Au răspuns prezent toţi trubadurii autorizaţi de municipalitate pentru a anima atmosfera în centrul istoric al Timişoarei. Alături de ei au venit şi artişti consacraţi sau pe cale de consacrare, precum Ilie Stepan şi Horia Crişovan, Vest Phoenix Cover sau Peregrinii.



Pe scena amenajată la faţa locului au mai cântat Adrian Câmpean, Sudden Feel, Ladiszlau Meszaros, Robert Hergane, George Leonard, The Phantastic Four, corul de copii de la Liceul Waldorf, Pseudonym, Emanoil Constantin şi Vedic.

A fost şi fanfara militară Pro Amiciţia şi corul Facultăţii de Teologie. Pentru mai bine de trei ore şi jumătate, spectatorii au avut parte de o varitate de momente artistice, folk, pop-rock, minirecitaluri de chitară, vioară, ţambal.

După patru ore de dezbatere publică pe buget, primarul Nicolae Robu a ajuns la finalul evenimentului din Piaţa Sf.Gheorghe.



„Vă mulţumesc pentru modul în care aţi răspuns la invitaţia pentru acest eveniment de caritate. Eu sunt foarte legat sufleteşte de cel căruia îi este dedicat acest eveniment, de Mircea Parasca. Pentru că la absolvirea liceului l-am cooptat în formaţia mea ca solist vocal. În timpul studenţiei, pe parcursul câtorva ani, cât am cântat cu o formaţie care se numea Antares, el era vocalistul. Cu vocea lui excepţională ne-a bucurat şi pe noi, cei care eram colegi, şi pe cei care ne ascultau la acea vreme. Ne-am reîntâlnit după foarte mulţi ani...Cânta pe strada Alba Iulia, ne-am întâlnit şi mi-a spus că are o boală grea, o boală autoimună, ale cărei cauze nu prea sunt cunoscute, nu prea e cunoscut tratamentul. Din păcate, acum este într-o stare de sănătate precară, cu riscul de a i se amputa un picior. Stă bine cu moralul, dar nu are venturi. Am considarat că putem să-l ajutăm în acest moment greu pentru el. Realmente are nevoie de ajutor şi merită să fie ajutat”, a spus Nicolae Robu, pe scena din Piaţa Sf.Gheorghe.



Primarul a cântat alături de membrii trupei Vest Phoenix Cover, piesa „În umbra marelui urs“.

În urma concertului din această seară, în cele două urne amplasate la faţa locului s-au strâns aproximativ 5.000 de lei. O sumă importantă de bani a fost donată de firma Profi. Mai există o urnă şi în Catedrala Mitropolitană, iar cei care doresc sa faca donaţii pentru Mircea Parasca, pot depune banii în contul: RO05BRDE360SV30080313600.



Concertul a fost transmis live pe pagina de Facebook Radio Timişoara:







