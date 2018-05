Patimile unui călugăr care locuia sub pământ. „A intrat diavolul în el. A venit cu sabia ninja şi i-am dat în cap cu sticla de ulei de măsline”

Călugărul Vasile Klepa a venit în Timiş în urmă cu şapte ani. s-a aşezat la o mănăstire construită special de milionarul Georgică Cornu, supranumit „Regele asfaltului”, nu departe de satul depopulat Nadăş (care aparţine de oraşul Recaş)-la 35 de kilometri de Timişoara.

„Era un container băgat sub pământ, mi-a făcut un altar de călugăr retras, am mai amenajat un hol. Se afla mai sus de Nadăş. Am primit în aceşti ani multă lume, au venit mulţi cu necazuri sufleteşti. Doar sunt călugăr. Au venit poliţişti, poliţiste, bolnavi, sănătoşi, oameni care m-au şi ajutat. Mi-au adus alimente şi altele”, începe povestea Vasile Klepa, care s-a retras în Banat din zona Maramureşului.



"Un an de zile m-am chinuit cu el să uite toate necazurile”



Printre cei care au apelat la el, spune Vasile Klepa, este şi un bărbat de la care avea să i se tragă tot necazul.



„Am primit un telefon de la un prieten, tot maramureşan şi el, care m-a întrebat dacă nu pot să primesc pe cineva, un fost patron, care a decăzut şi vrea să se spânzure. L-am primit. Un an de zile m-am chinuit cu el să uite toate necazurile”, a mai declarat călugărul.



Totul a fost în regulă până ce călugărul a decis să plece două săptămâni la Kiev, pentru a sărbători Crăciunul şi Anul Nou după calendarul vechi.

„I-am lăsat cheile de la chilie, lui, la nevasta şi la fată. Am avut şi o maşină de teren, un Mitsubishi Pajero, pe care i-am lăsat-o. Am avut încredere totală. L-am învăţat să ţină post, s-a lăsat o perioadă şi de băut”, a continuat călugărul povestea.



"La un moment dat s-o împărtăşit băut, fără post şi rugăciune"

Relţia de preietenie între cei doi părea să fie una solidă. Vasile Klepa spune că totul s-a schimbat brusc: „La un moment dat s-o împărtăşit băut, fără post şi rugăciune. M-a sunat nevasta lui. M-am dus la ei acasă, s-au mutat în chirie undeva la Timişoara. I-am spus că aibă grijă că se îndrăceşte dacă mai face aşa ceva. Anul trecut, la Paşti s-a întors împotriva mea. Încă de Izvorul Tămăduirii, i-am că a intrat Diavolul în el. A început cu ameninţările pe telefon”, povesteşte Klepa.



Într-o zi, călugărul a găsit chilia de sub pământ devastată. „Am chemat poliţia de la Recaş, au constatat cele întâmplate. Mi-a furat tot. ). A distrus tot în chilie. Chiar şi panourile solare. A împuşcat şi un câine, pe care l-a lăsat acolo să-l văd, aşa de ameninţare. Mi-a furat trei rânduri de haine călugăreşti, acte, pomelnice, cărţi de rugăciuni, medicamente, a furat tot. Multe lucruri rele a făcut. În 17 iulie 2017, a venit cu sabia ninja. I-am dat în cap cu sticla de ulei de măsline. Atunci a fugit”, a mai spus Vasile Klepa.



"Mi-au dat cu parii în cap"

Pentru că i-a fost distrusă chilia, Vasile Klepa a fost nevoit să se mute în satul Iaonova (comuna Remetea Mare). Spune că în 6 septembrie 2017, în apropiere de miezul nopţii, a avut parte din nou de o vizită neaşteptată.



„A venit însoţit de doi tipi, puşcăriaşi, unul din Botoşani, celălalt din maramureş. El e de la Galaţi. Şi mi-au dat cu parii în cap. Şi mie şi la soră mea. Au spart geamurile la maşină, care era în curte. Anul acesta, de Înviere, a venit şi a tras cu pistolul după mine. Noroc că era întuneric şi nu m-a nimerit”, a afirmat Vasile Klepa.





După loviturile primite, Vasile Klepa a fost la Institutul de Medicină Legală şi a scos certificat medical. A depus plângerile la Poliţia din Recaş.

Poliţia încă face cercetări

Urmare a sesizării depuse la Poliţia Recaş, din data de 18.08.2017, poliţia a deschis două dosare şi a demarat cercetările pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat şi ameninţări.

Contactaţi de „Adevărul”, cei la Inspectoratul de Poliţie Timiş, au confirmat că până la această oră nu s-a încheiat cercetările, ca atare nu pot oferi amănunte din dosar.