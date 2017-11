Nicolae Robu, primarul Timişoarei, despre „ţopăiala fiscală“: „Opriţi-vă, incompetenţilor“

Vă prezentăm mai jos întreaga postare de pe Facebook a lui Nicolae Robu:

„OPRIŢI-VĂ, INCOMPETENŢILOR! ÎNŢELEGEŢI CĂ PRIN CEEA CE VREŢI SĂ FACEŢI DUCEŢI ŢARA LA DEZASTRU!



Stimaţi timişoreni,



Noi, la Timişoara, avem cele mai mici taxe şi impozite locale, în acord cu doctrina liberală pe care eu şi majoritatea dintre dv., aşa cum aţi arătat-o la vot, o împărtăşim.



Veniturile la bugetul local sunt în cea mai mare parte obţinute drept cotă din impozitul pe venit încasat pe raza municipiului. Reducerea acesteia ne-ar duce pur şi simplu în faliment! Din aceste venituri ne-am susţinut cofinanţarea la proiectele cu finanţare europeană, din aceste venituri am plătit toate lucrările de modernizare a infrastructurii de mobilitate a oraşului altele decât cele pe fonduri europene -Pasajul Jiul, Pasajul Popa Şapcă, toate asfaltările pe sute de Km de străzi, proiectele de construire de noi poduri şi pasaje, miile de locuri de parcare prin cartiere, pistele de biciclete-, amenajările de parcuri, locuri de joacă, reparaţiile şi dotările la şcoli, spitale şi instituţii culturale, festivalurile şi celelalte evenimente din bogata noastră agendă culturală, etc., etc. Fără aceste venituri, pe care PSD vrea să ni le ia, nimic nu vom mai putea face! ABSOLUT NIMIC!

Vreţi aşa ceva, stimaţi timişoreni?! Vreţi aşa ceva, stimaţi clujeni, orădeni, arădeni, sibieni, bucureşteni, ieşeni, ploieşteni, constănţeni, craioveni, piteşteni, etc., într-un cuvânt: stimaţi cetăţeni ai oraşelor motor ale societăţii româneşti?! Sunt convins că NU! După cum sunt convins şi că nu vreţi o justiţie controlată politic, cum vrea PSD! Şi nici lipsă totală de predictibilitate în ceea ce priveşte fiscalitatea, cum vor incompetenţii PSD!



Dacă împărtăşiţi nemulţumirile mele, daţi Like, cu semnificaţia “Jos PSD!” Dacă nu le împărtăşiţi, postaţi textul “Susţin PSD! E foarte bine ce face!” În ambele cazuri, daţi Share!“