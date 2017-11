Motivul absurd pentru care Timişoara riscă pierderea unei finanţări europene de peste 25 de milioane de lei. Cum se spală pe mâini mananagerul de proiect

Timişoara are unul dintre cele mai moderene sisteme de management al traficului din România, care urmare a unei investiţii europene de peste 25 de milioane de lei, în cea mai mare parte bani europeni nerambursabili. Un proiect extrem de controversat pentru că a dus la montarea unui număr mare de semafoare, dar şi de camere cu ajutorul cărora Poliţia ar putea aplica amenzi, sistemul de management al traficului a fost implementat în final, dar finanţarea pentru acest proiect riscă să fie pierdută pentru că nu a fost încă desemnată o firmă care să asigure mentenanţa sistemului. În lipsa mentenanţei se pierde garanţia, care înseamnă automat şi pierderea finanţării.

În baza unei decizii a Curţii de Conturi, care a recomandat folosirea firmelor din subordinea Consiliului Local, Primăria Timişoara a propus atribuirea lucrărilor de întreţinere a sistemului de management al traficului către Societatea de Drumuri Municipale (SDM), societate din subordinea Consiliului Local care deţine monopol pe tot ce înseamnă reparaţii de străzi şi semnalizare rutieră în oraş.

Invocând faptul că Societatea de Drumuri Municipale nu are specialişti IT care să asigure mentenanţa sistemului de management al traficului, iar mare parte din activitate ar trebui externalizată, Consiliul Local Timişoara, în care primarul Nicolae Robu are o majoritate fragilă, a respins proiectul de atribuire a întreţinerii sistemului de către SDM. Ulterior, Primăria a propus un alt proiect, prin care SDM să se ocupe de mentenanţă în baza unei hotărâri mai vechi a Consiliului Local, dar şi acest proiect a fost respins.

Managerul de proiect, care este şi şeful Direcţiei Edilitare din Primăria Timişoara, Culiţă Chiş i-a transmis Consiliului Local o adresă în care arată că finanţarea riscă să fie pierdută, iar Direcţia Edilitară nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru asta. „În prezent, datorită faptului că nu au fost aprobate costurile, nu se poate asigura întreţinerea/mentenanţa sistemului, pentru această activitate, pentru această activitate procedura de licitaţie publică neputând fi aplicată datorită faptului că SC Drumuri Municipale Timişoara SA are obligaţia de a întreţine şi/sau extinde sistemul Trafic management şi supraveghere video, obligaţie aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timişoara în data de 10.05.2016”, se arată în adresa asumată de Culiţă Chiş şi un subaltern al acestuia, Adrian Colojoară.

„Vă aducem la cunoştinţă că din acest moment Direcţia Edilitară nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de pierderea garanţiei sistemului şi implicit a finanţării nerambursabile. Mai mult, nefuncţionalitatea sistemului pune în pericol siguranţa rutieră şi pietonală, astfel că nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate faţă de producerea niciun eveniment rutier”, se mai arată în documentul transmis Consiliului Local Timişoara, care a luat act de adresa semnată de Chiş şi Colojoară.