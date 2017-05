Mona Muscă, fost ministru al Culturii: „La Timişoara a fost prima proiecţie cinematografică din România, dar nu există la ora actuală un cinematograf”

Ce se va alege cu filmul şi cinematografia în Timişoara, oraş care se pregăteşte să fie Capitală Europeană a Culturii?! Timişoara este primul oraş de pe teritoriul actual al României unde s-a făcut o proiecţie de film, dar şi primul oraş din România în care a fucţionat un cineclub de creaţie cinematografică.

Timişoara este însă şi singurul oraş din România în care, deşi există o decizie judecătorească, RADEF refuză să predea Municipalităţii cele opt foste săli de cinematograf. Este oraşul în care organizatorii de festivaluri de film locali, care formează publicul pentru filmul de artă, se milogesc pentru 1.000-2.000 de euro pentru a putea pune pe picioare evenimente. Dar în acelaşi timp, este oraşul care, din dărnicia sa, este dispus să cotizeze cu 40.000 de euro pentru a importa un festival de film de la Mediaş.

Despre toate acestea s-a discutat la dezbaterea organizată de Asociaţia Documentor, în cadrul Open Documentary Session VII. Librăria Două Bufniţe a avut invitaţi de marcă: Mona Muscă, fost ministru al Culturii, Ada Solomon, singurul producător de film din România nominalizat la Oscar, regizorii Alexandru Solomon şi Florin Iepan, viceprimarul Timişoarei, Dan Diaconu, regizorul de teatru Ion Ardeal Ieremia, reprezentanţi ai Asociaţiei Timişoara Capitala Culturală, organizatorii Festivalului Ceau, Cinema! şi iubitorii de film.



"Nu vă mai întâlniţi cu ocazia asta"

Mona Muscă, ministrul Culturii în perioada în care Sibiu a fost Capitală Culturală Europeană, a ţinut să precizeze din start că Timişoara se întâlneşte cu o ocazie unică în istorie.