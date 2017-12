„Kincsem - Pariul secolului”, cel mai scump film realizat vreodată în Ungaria, rulează la Cinema City din Timişoara

„Kincsem - Pariul secolului” a ajuns şi în cinematografele din România prin intermediul lui Venczel Endre, care a semnat un contract cu Cinema City. Proiecţiile vor avea loc în patru oraşe, la Bucureşti, Cluj, Târgu Mureş (au început din 24 noiembrie) şi Timişoara (de la 1 decembrie).



„În urmă cu câteva luni am pornit proiectul Cinematograful călător, care a început cu scopul de a prezenta filme maghiare în cinematografele din România. Primele proiecţii au fost făcute în Ţinutul Secuiesc, am luat stele şi oraşele la rând, cu un cinematograf mobil. Am făcut apoi proiecţii la Baia Mare, Zalău”, a declarat Venczel Endre.

„Kincsem - Pariul secolului” a fost prezentat pentru prima dată în România în 6 octombrie, la Cluj.

„Kincsem - Pariul secolului” este cel mai scump film realizat vreodată în Ungaria. A costat trei miliarde de forint (9,5 milioane de euro).







„Acest film minunat a costat foarte mult. În primul rând au costat mult caii, antrenarea lor, costumele...Am citit recenziile din străinătate şi toată lumea a fost uimită de costumele folosite în film”, a mai spus Venczel Endre.

De la 1 decembrie, filmul ajunge la Cinema City din Shopping City Timişoara (din Calea Şagului).







Filmul ne introduce în vârtejul negoţului cu cai, în lumea curselor de cai, respectiv în viaţa aristorcraţiei din Imperiul Austro-Ungară la sfârşit de secol XIX, început de secol XX. Filmul vorbeşte despre luptă, dragoste, suferinţă. Evenimentele au loc după Revoluţia din 1848-1849. Eroii principali sunt calul Kincsem şi proprietarul său, groful Blaskovich Ernő.





Kincsem era cel mai apreciat cal de curse maghiar din Monarhia Austro-Ungară, câştiga toate cursele la care pornea, din Hamburg până la legendarele curse din Baden Baden.

Regizorul Herendi Gábor a dus pe peliculă povestea lui Kincsem, mixând realitatea istorică cu ficţiunea, prezentând sub forma unui film de aventură romantică povestea de succes transformat într-o cauză naţională.





Kincsem – Pariul secolului este un film cu mare succes la public. În Ungaria filmul a fost vizionat de peste 450.000 de spectatori, devenind astfel indubitabil cel mai de succes film maghiar de cinema din ultimul deceniu.

Filmul a câştigat deja numeroase premii în festivaluri internaţionale.

În rolurile principale sunt Nagy Ervin şi Petrik Andrea.

Regizorul Herendi Gábor s-a născut în 1960 la Budapesta. Are studii de medic stomatolog, dar întotdeauna a fost interesat de filme şi în calitate de cineast amator făcea comedii. În 1989 ca liber profesionist a început să scrie scenarii pentru reclame de televiziune. În 1991 a renunţat la profesia de medic stomatolog şi a început să lucreze ca director de creaţie la firma de producţie de reclame BBDO Budapesta, în timp ce era atent la regizorii din jurul lui şi încerca să înveţe cât mai mult de la ei. A început să regizeze reclame la casa de producţii Akció, iar mai târziu, în calitate de director de creaţie a aceleiaşi case a început să lucreze exclusiv ca regizor. În 1993 şi-a înfiinţat propria casă de producţii cu numele de Skyfilm, care a produs nenumărate reclame şi tot sub egida acestui studio a turnat primul său lungmetraj “Valami Amerika” (Un fel de Americă), care în 2001 a devenit filmul cel mai vizionat în cinematografele din Ungaria cu aproape 600.000 de spectatori.













În 2017 filmul a obţinut Premiul pentru cel mai bun film străin, Premiul pentru cel mai bun cameraman (Szatmári Péter) şi Premiul pentru cel mai bun scenariu (Herendi Gábor, Hegedűs Bálint) la Festivalul de Film Wine Country, Glen Ellen, SUA.