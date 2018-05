Gigantul farmaceutic care investeşte 120 de milioane de euro într-o comună din Timiş. „În mai mult de 14 ţări vor fi folosite produse «made in Romania»“

Intrată pe piaţa din România în urmă cu 20 de ani şi cu o creştere constantă a vânzărilor, ajungând anul trecut la vânzări de 66 de milioane de euro, compania germană B.Braun se dezvoltă puternic în Timiş, unde a început realizarea unei investiţii de 120 de milioane de euro. Realizată la Sânandrei, o comună de lângă Timişoara, investiţia include un centru de distribuţie pentru Europa de Sud-Est, un centru de cercetare, sediul central al companiei din România şi o fabrică de produse perfuzabile.

„Motivele pentru care am decis să extindem operaţiunile noastre din judeţul Timiş cu o nouă investiţie sunt personalul calificat şi bine instruit, proximitatea unui centru universitar de top şi infrastructura dezvoltată care permite accesul facil pe pieţele din Europa de Sud-Est. Odată cu finalizarea acestei noi investiţii, România va deveni un centru strategic şi mai puternic pentru B. Braun în această regiune”, a declarat Christian Braun, CEO, B. Braun Regiunea Europa de Sud Est.





Impozite şi taxe de 55 de milioane de euro în ultimii cinci ani

Centrul construit de B.Braun lângă Timişoara are termen de finalizare anul 2020. La final, vor fi create 250 de locuri de muncă noi, care vor completa cele 800 de locuri de muncă pe care compania le asigură deja în România. Reprezentanţii companiei germane estimează ca până în anul 2020, vânzările filialei din România să ajungă la 75 de milioane de euro pe an. „În mai mult de 14 ţări vor fi folosite produse «made in Romania»”, susţin reprezentanţii companiei germane, care au prezentat şi o situaţie a impozielor plătite în ultimii cinci ani în România: 55 de milioane de euro.