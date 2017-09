FOTO Reţeta succesului, un festival cu mâncare de stradă. Preparate culinare în peste 50 de rulote şi camionete transformate în restaurante mobile

Coneptul Street Food Festival cucereşte şi România. Evenimentul a pornit în 2016 la Cluj, unde peste 50.000 de gurmanzi au cumpărat mâncare de la tarabele amenajate.



În primul an, festivalul a mai ajuns şi Iaşi şi Oradea, iar în 2017, având în braţe reţeta succesului, organizatorii au pregătit un adevărat turneu naţional, prin nouă oraşe: Oradea, Iaşi, Sibiu, Arad, Braşov, Alba-Iulia, Timişoara, Bacău şi Cluj-Napoca.

Street Food Festival a poposit zilele acestea şi la Timişoara.





Evenimentul a fost organizat în Parcul Rozelor, locaţie aleasă neinspirat. Lăsând la o parte că este un parc tematic, reabilitat recent din fonduri europene, spaţiul este mult prea restrâns pentru un eveniment de această amploare.





Rulotele, camionetele transformate în restaurante mobile şi standuri, şi căsuţele comercianţilor au fost înghesuite, iar numeroşi vizitatori au creat o aglomeraţie de nedescris.



Pofticioşii au format cozi lungi să cumpere preparate mai mult sau mai mai puţin speciale, dar din categoria "street food", toate la preţuri bine piperate.







Peste 50 de comercianţi sunt pregătiţi să ofere gurmanzilor preparate din întreaga lume. De la burger la sendvişuri, la mâncare mexicană, mediteraneană, chinezească, până la preparate cu specific italian, maghiar sau românesc.







Pe scena din Parcul Rozelor au fost programate concerte. În prima seară au cântat Pely Barna, Soul Serenade şi Amalia Gaiţă, vineri au fost Next Ex, Heion and The Echo Bits şi Otherside, astăzi cântă Paperjam, Naked şi JazzyBIT, iar duminică Spectrum , Fish in Oil şi The Mono Jacks. Concertele încep la ora 17.30.





Publicul este invitat să se implice şi în campania Share a Meal, prin care se vor putea dona porţii de mâncare ce vor fi duse mai departe la adăposturile pentru oamenii nevoiaşi.

Experienţa de festival este completată şi cu ajutorul unui program în zona rezervată copiilor.