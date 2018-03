FOTO Marşul antiavort de la Timişoara: „Viaţa nenăscută reprezintă viitorul unei naţiuni“

„Marşul pentru viaţă”, care se desfăşoară în numeroase oraşe din România şi Republica Moldova, a avut loc, sâmbătă, 24 martie, şi în Timişoara.

Acţiunea din acest an se desfăşoară sub sloganul „Viaţa nenăscută reprezintă viitorul unei naţiuni. Veniţi s-o protejăm”.

Întâlnirea participanţilor a avut loc în Parcul “Carmen Sylva”, în faţa Bisericii Romano-Catolice. În jurul orei 13, oamenii au plecat în marş spre Catedrala Mitropolitană, arborând mesaje precum "Suntem vocea celor fără glas", "Un avort nu te face neînsărcinată, ci te face mama unui copil mort", „Salvaţi copiii!”, „Pentru viaţă, pentru femeie, pentru familie”, „Ai inimă, spune nu avortului” sau „Femeile merită mai mult decât avortul”.





Oamenii au străbătut Bulevardul Mihai Viteazul şi au ajuns la Catedrala Mitropolitană, iar de aici au plecat spre Prefectură, unde au transmis mesajul anti-avort guvernanţilor.

În România, în perioada 1958 - 2014, s-au efectuat aproape 23 de milioane de avorturi, ţara noastră aflându-se pe locul doi în lume, după Rusia, în ceea ce priveşte numărul de avorturi raportat la populaţia existentă (116,5%).

„22 de milioane de copii nu s-au bucurat de creaţia lui Dumnezeu şi li s-a întrerupt în mod brutal viaţa. Din 1950 şi până acum, în România, 50 de milioane de fiinţe nu au venit pe lume, datorită intervenţiei criminale a omului”, a spus preotul Ionel Popescu, de la Biserica Ortodoxă din Iosefin.