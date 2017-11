FOTO Cinematograful cu adevărat horror, coşmarul locuitorilor unui bloc din Timişoara: „Auzi respiraţia lui Darth Vader“

În anii '80, la demisolul unui bloc cu patru etaje din zona Pieţei Dacia din Timişoara a fost amenajat cinematograful “Dacia”. A funcţionat până la sfârşitul anilor '90, când RADEF (Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatării Filmelor) a început să închidă cinematorafele pe rând. Sălile au fost transformate. Unele au devenit baruri, restaurante, altele clinici medicale sau brutării. La “Dacia”, în holul cinematografului, ani de zile a funcţionat un internet-caffe.



Odată cu pierderea proceselor de către RADEF şi obligaţia de predare a sălilor către administraţia locală, firma respectivă şi-a lichidat afacerile, abandonând acolo şi vechile computere, de care nu mai aveau nevoie.

Coşmarul celor care locuiesc în bloc a început după ce uşa şi câteva geamuri au fost sparte, iar calculatoarele-deşeuri au fost furate. De câteva luni, fostul cinematograf “Dacia” este deschis, intră cine vrea, fiecare pleacă cu ce apucă, iar odată cu sosirea frigului au început să îşi facă culcuş oamenii fără adăpost.



"Am anunţat Poliţia Locală şi le-a fost frică şi să intre acolo"

Locuitorii se tem că aceştia vor începe să dea foc scaunelor din sală pentru a se încălzi. “Noi, ca şi asociaţie, numai probleme am avut cu RADEF. În demisol curgea apa, totul e deteriorat. Am făcut reparaţii pe banii noştri, dar am recuperat o mare parte din bani, până au stopat plăţile. În sală se pot face filme horror 3D. Am anunţat Poliţia Locală şi le-a fost frică şi să intre acolo. Sala nu are geamuri şi nici lumină, totul e mucegai, nici nu poţi intra. Nici nu ne putem închipui ce e înăuntru, e un focar de infecţie. Pe lângă mizerie, oamenii străzii au obiceiul să facă foc. Şi vor da foc, pentru că au material. Degeaba facem deratizări, dezinsecţii, acolo e ditamai focarul. Plus că nu e spaţiul nostru, nu avem cum merge să facem curat. E sinistru pentru oamenii care stau deasupra. Le vin tot felul de vietăţi, vă daţi seama că e şi frig, nu mai există izolaţie. E păcat, pentru că acolo se poate face ceva foarte frumos, de exemplu poate fi făcut o sală pentru teatru de păpuşi”, a declarat Sinezia Coşeriu, reprezentanta asociaţiei de proprietari.