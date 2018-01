Fiul premierului propus, Viorica Dăncilă, într-un mesaj agramat pentru Klaus Iohannis: „Nu eşti Preşedintele Meu”

Absolvent al Liceului Teoretic din Videle şi al Universităţii Ecologice din Bucureşti (prima universitate privată din România), angajat al OMV – Petrom, unde tatăl său este manager, iar mama sa a lucrat în trecut ca inginer. Acesta este, conform descrierii de pe profilul său de Facebook, CV-ul lui Victor Dăncilă, fiul premierului propus, Viorica Dăncilă.

Din analiza profilului de Facebook a lui Victor Dăncilă mai reiese că acesta este fan al echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, dar şi fan Liviu Dragnea, Adrian Năstase sau Victor Ponta, politicieni cu care fiul Vioricăi Dăncilă a ţinut să aibă o poză pe care să o posteze ulterior pe Facebook. Pe Klaus Iohannis, fiul Vioricăi Dăncilă nu îl consideră preşedintele său. Cel puţin aşa reiese dintr-o postare făcută pe Facebook de tânăr în 2 februarie 2017, când mama sa condamna la Bruxelles protestele masive împotriva Ordonanţei 13.

Postarea lui Victor Dăncilă conţine o poză a lui Klaus Iohannis şi următorul mesaj, pe care îl vom reda exact aşa cum apare pe pagina de Facebook a tânărului: „Te-ai opus cind Ponta a vrut sa interzica exportul de lemn pt a opri distrugerea Padurilor, Te-ai opus desfiintarii a 102 Taxe si Cresterii Pensiilor , Burselor, Salariilor medicilor şi Salariului Minim. Te-ai opus primei numiri de Premier facuta de Alesii Poporului Roman fara a prezenta motivarea. Spui ca bugetul e supraevaluat dar ceri mai multi Bani pt Securisti! Iata doar citeva motive pt care nu esti Presedintele Meu!”.

O prietenă a tânărului a reacţionat, susţinând că îi va da block lui Victor Dăncilă pentru că nu poate avea în lista sa prieteni cu o astfel de gândire. „Victor…nu pot sa am asa ceva in lista mea de prieteni. Este rusinos. Vei primi un block”, i-a scris tânăra. „Ghinion toţi trebuie să «simpatizam» doar 1 partid dar asta e democratia fiecare cu convingerile lui”, a venit răspunsul lui Victor Dăncilă.



„Nu văd ce legătura are preşedintele in momentele astea !?! Oamenii contesta OUG-urile date de Guvern, nimic altceva! Semnat, o persoana care nu simpatizează nici un partid politic”, îi scrie o altă tânără lui Victor Dăncilă. Replica lui Victor Dăncilă nu a întârziat să apară. „Sincer pentru mine are. Nu am fost unul dintre cel care l-au votat si pana la urma a devenit si presedintele nostru nu cred ca a iesit lumea in strada pentru asta. Si ok am vazut o parte care protesteaza doar pentru ordonanta dar cand deja sunt pancarde jos guvernu jos psd cred ca are alta relevanta...... dar asta este strict parerea mea cum si cei care protesteaza au parerea lor. Un presedinte al "Romaniei" implicit al tuturor romanilor ar trebui sa nu dezbine ci sa apropie romanii si sa fie un mediator nu un jucator”, scrie fiul Vioricăi Dăncilă.

În final, Victor Dăncilă mai lasă un comentariu din care este destul de greu să înţelegi ce a vrut să spună: „Dupa ultimile declaratii ale domnului de la cotroceni am inteles tot comportamentul asta "oamenii mei". Noi nu suntem Ghinion”.



Cu o zi înainte de atacul lansat la Klaus Iohannis, fiul Vioricăi Dăncilă o ataca pe „băsista” Raluca Turcan, intrând şi de această dată în contradicţie cu prietenii care nu îi împărtăşeau punctul de vedere.









Comentarii făcute pe pagina de Facebook a lui Victor Dăncilă la postarea referitoare la Raluca Turcan



