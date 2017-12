Cele 10 reguli de pe pârtiile de schi din toată lumea: „În cazul unor accidente este obligatoriu să acordăm ajutor“

„Peste 80% dintre accidentele la schi implică persoane cu experienţă în practicarea acestui sport, însă fără antrenament fizic adecvat. Cele mai expuse categorii sunt femeile şi copiii”, explică Petru Mergheş, şef al Catedrei de Sport din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Banatul "Regele Mihai I al României" Timişoara, monitor international de schi.

Petru Mergheş a explicat, pentru „Adevărul” că schiatul este similar condusului pe drumurile publice, fiind nevoie de respectarea unor reguli astfel încât să nu fie puşi în pericol participanţii la trafic. „Odată ce am achiziţionat o cartelă de schi ce ne asigura accesul pe pârtie suntem raspunzători şi avem obligaţia să cunoaştem şi să respectăm cele 10 reguli internaţionale de circulaţie a schiorului pe pârtiile de schi elaborate de Federaţia Internaţională de schi”, a declarat Petru Mergheş, care a explicat fiecare dintre cele 10 reguli.



1. Să luăm în considerare şi ceilalţi schiori! Schiorii trebuie să se comporte pe pârtii în aşa fel încât să nu îi pună în pericol pe alţii sau să nu îi răneasca pe ceilalţi.



2. Să schiem cu viteze optime, controlate! Întotdeauna să schiem conform nivelului de pregătire, al condiţiilor de teren (vizibilitatea!) şi să luăm în considerare şi nivelul de aglomeraţie al pârtiilor.



3. Alegerea liniei (traseului) de coborâre! Schiorul aflat în coborâre trebuie să aleagă linia de coborâre în aşa fel încât să nu pună în pericol în nici un caz pe cel care alunecă în faţa lui.



4. Depăşirea şi ocolirea! Este permisă orice depăsire din stânga, dreapta, sus, sau jos, cu o singură condiţie: întotdeauna să rămână spaţiu suficient pentru manevrele (chiar şi cele neaşteptate) ale schiorului ocolit.



5. Obligaţiile privind pornirea şi intrarea pe pârtie! Schiorul, dacă efectuează astfel de manevre, trebuie să se convingă că în urma acestei manevre nu pune în pericol pe alţii.



6. Oprirea! Oprirea este interzisă pe porţiuni înguste sau cu vizibilitate redusă a pârtiei. În cazul unei căderi suntem obligaţi să părăsim în timpul cel mai scurt zona respectivă.



7. Urcarea şi coborârea pe jos! Pentru urcare şi coborâre pe jos (fără schiuri) trebuie să folosim întotdeauna marginea pârtiei.



8. Să fim atenţi la semne şi indicatoare! Toţi schiorii sunt obligaţi să respecte semnele şi indicatoarele de pe pârtii, inclusiv ale personalului de îngrijire.



9. Acordarea de ajutor! În cazul unor accidente este obligatoriu să acordăm ajutor. Neglijarea acestui aspect se pedepseşte prin lege.



10. Obligaţia de a ne identifica! Indiferent dacă am provocat un accident sau am fost martori, suntem obligaţi să ne identificăm în faţa organelor abilitate.