Ce salariu are acum şi cât ar putea câştiga în viitor Sorin Grindeanu: „Va avea mult sub preşedinţii ANRE şi ASF”

Odată cu apariţia informaţiilor potrivit cărora Sorin Grindeanu va fi propus preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) au apărut şi primele informaţii legate de salariul pe care îl va câştiga Sorin Grindeanu din această postură: 10.000 de euro net. Aceste informaţii aveau la bază o propunere a fostului şef al ANCOM, Adrian Diţă, care şi-a propus un salariu de 10.000 de euro lunar.

Recent, preşedintele PSD Caraş-Severin, deputatul Ioan Mocioalcă, considerat un protector al lui Sorin Grindeanu, a declarat pentru publicaţia expressdebanat.ro că Sorin Grindeanu are în momentul de faţă un salariu de secretar de stat care este de „vreo 8 mii şi ceva de roni în mână”. „Deci e mai mult decât nimic!”, a spus Mocioalcă.

Pentru a verifica suma pe care o câştigă în realitate şeful ANCOM, „Adevărul” a verificat ultima declaraţie a preşedintelui ASF. Întrucât în acest an au fost schimbări la şefia arbitrului telecom, iar declaraţia de avere a lui Adrian Diţă, predecesorul lui Sorin Grindeanu, nu era relevantă pentru formarea unei idei, am analizat declaraţiile de avere a lui Marius Cătălin Marinescu, preşedinte al ANCOM până în martie 2017. Potrivit declaraţiei de avere a lui Marinescu, completată în 2017, cu veniturile din 2016, preşedintele ANCOM a avut un salariu lunar de 4.700 de lei. În 2015, potrivit declaraţiei lui Marinescu din 2016, preşedintele ANCOM a avut un salariu lunar tot de 4.700 de lei.

Suma este foarte mică, raportat la un salariu de director din cadrul ANCOM, spre exemplu, care câştigă între 12.000 şi 17.000 de lei lunar. Spre exemplu, actualul vicepreşedinte al ANCOM, Bogdan Cristian Iana a câştigat în 2016 din postura de director executiv în cadrul ANCOM un salariu lunar de 17.500 de lei lunar. Celălalt vicepreşedinte al ANCOM, Eduard Lovin, care a ocupat în 2016 funcţia de director executiv 18.463 lei.

Salariul lui Grindeanu va creşte

Declaraţiile de avere depuse de fostul preşedinte al ANCOM şi directorii executivi din cadrul instituţiei arată, aşadar, că şeful instituţiei câştigă de patru ori mai puţin decât directorii din subordinea sa. Surse din cadrul ANCOM au explicat de ce se întâmplă asta. „Funciile de preşedinte şi vicepreşedinte sunt asimilata celor de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat. Astfel intră pe grila de salarizare a demnitarilor. Celelalte poziţii sunt contractuale, existând cu contracte individuale de muncă şi contracte colective de muncă. ANCOM nu e o instituţie bugetară, deoarece se autosusţine şi are oricum anual un excendent. Prin urmare, celelalte salarii sunt apropiate de cele din piaţa telecom. Astfel, poţi păstra un corp profesional bine pregătit”, a expicat o sursă „Adevărul”.

Potrivit aceleiaşi surse, lucrurile nu vor rămâne aşa, existând un proiect de lege pentru modificarea procedurii de numire a conducerii ANCOM. „Unul dintre amendamente vizează şi problema salariului preşedinţilor şi vicepreşedinţilor. În prezent, salariul preşedintelui e de vreo 8.000 de lei, dar în proiectul de lege se va stabili un salariu al preşedintelui în funcţie de salariul mediu din instituţie. Legea se va modifica şi preşedintele ar putea ajunge la un salariu care să însemne două sau trei salarii medii pe instituţie. Oricum va avea mult sub preşedintele ANRE, care are 8.000 de euro, şi preşedintele ASF, care are 14.000 de euro. La ANCOM, că e Grindeanu sau altcineva s-ar putea să aibă undeva în jur de 4.000 de euro net, dar nu pot să dau o cifră exactă”, a mai declarat un reprezentant al arbitrului telecom.