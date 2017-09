Cât a contat în numirea inspectoarei şcolare care face ravagii pe Facebook relaţia cu fratele prefectului: „El nu doreşte să am funcţii de conducere”

Imaginile cu Violeta Varga, noul inspector pentru „educaţie permanentă” din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, care a postat pe pagina sa de Facebook zeci de poze provocatoare, au devenit virale pe internet. Potrivit specialarad.ro, Violeta Varga, care este iubita fratelui prefectului de Arad, a fost numită peste noapte inspector pentru educaţie permanentă.

Potrivit sursei citate, atribuţiile inspectoarei sunt: să asigure un mediu educaţional pacifist în rândul elevilor, fără violenţă, fără droguri, să sprijine şi îndrume viaţa asociativă a elevilor (Consiliul Şcolar al Elevilor, Consiliul Judeţean al Elevilor), să coordoneze activitatea directorilor palatelor şi cluburilor copiilor, să coordoneze programe de perfecţionare pentru cadrele didactice din domeniul educaţiei sau în domeniul specific de activitate, să transmită direcţiilor de specialitate propuneri de îmbunătăţire a activităţii în teritoriu.

Contactată de „Adevărul” pentru a spune ce o recomandă pentru funcţia de inspector, Violeta Varga (41 de ani) a declarat că are o experienţă de 20 de ani în învăţământ, avansând de la postul de învăţătoare până la cel de inspector. „Sunt de 20 de ani în învăţământ. Am ocupat funcţii ca: învăţător, profesor limba engleză, profesor pshiopedagogie specială, director adjunct CSEI Arad (n.r. funcţia a fost obţinută cu puţin timp înainte de cea de inspector), profesor logoped. La titularizare am promovat cu cea mai mare medie pe judeţul Arad”, a declarat Violeta Varga.

Inspectoarea a mai declarat că a fost implicată şi în alte proiecte „de care nimeni nu spune nimic”. „Am ajutat o grămadă de copii săraci, am participat la cursuri de formare internaţională. Eu vorbesc prea puţin despre mine”, a mai spus Violeta Varga, care a mai spus că nu a avut şi nu are apartenenţă politică. Întrebată cât a contat în numirea pe funcţie relaţia pe care o are cu fratele prefectului de Arad, inspectoarea a răspuns: „El nu doreşte să am funcţii de conducere”.

Potrivit specialarad.ro, imaginile postate pe contul de Facebook al inspectoarei, în care Violeta Varga pozează provocator, au fost prelucrate astfel încât femeia să arate mai bine decât în realitate. Ziariştii arădeni au publicat şi o fotografie în oglindă din care reiese că, fotografiată la acelaşi eveniment, arată diferit. Întrebată cu privie la trucarea pozelor, Violeta Varga nu a mai răspuns, închizându-şi contul de Facebook.





FOTO specialarad.ro