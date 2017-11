Ambasadorul SUA în România, în vizită la Timişoara: „Americanii şi-au demonstrat interesul pentru România deja de mulţi, mulţi ani”

Hans Klemm a fost invitat, miercuri, în studioul Radio Timişoara, unde a acordat un interviu jurnalistei felicia Ristea.







Ambasadorul a vorbit şi despre modificarea Codului Fiscal programat de guvernul român.





„Am încercat să încurajez guvernul român, nu doar guvernarea Tudose ci chiar din momentul în care am ajuns în România, deci din timpul primului ministru Ponta, primul ministru Cioloş, primul ministru Grindeanu. În termeni generali, încurajarea noastră a fost ca în ceea ce priveşte politicile, economice sau altele, guvernul ar trebui să tindă spre stabilitate, predictibilitate, transparenţă, să prezinte deschidere autentică spre consultarea cu participanţi, acţionari, în acest caz – comunitatea oamenilor de afaceri. Apoi, când luăm în considerare schimbări de politici, să aplice regulile de bază cost – eficienţă în privinţa acestor schimbări sau să le supună unor evaluări în aşa fel încât atunci când cineva ia cunoştinţă de schimbările efectuate să ştie că au fost dezbătute în forumul larg al societăţii şi să poată înţelege aceste modificări.





În acest caz nu îmi este clar dacă Guvernul a făcut aceste lucruri în privinţa schimbărilor pe care le prevede, am văzut că în unele comunităţi ale oamenilor de afaceri s-au exprimat îngrijorări relativ la modificările ce se i-au în considerare, şi, din nou, încurajez Guvernul să ia în considerare factori precum predictibilitatea şi stabilitatea. În absenţa predictibilităţii şi stabilităţii cred că, într-un final, vor fi consecinţe în privinţa intereselor investitorilor, inclusiv în ce priveşte oportunităţile României... Aş încuraja Guvernul să fie precaut când ia în considerare schimbare de politici”, a spus Hans Klemm.





Ambasadorul a amintit şi despre nevoia de a consolida instituţiile democratice şi mitingurile românilor pentru apărarea justiţiei.





„Statele Unite şi-au exprimat preocuparea pentru propunerile avansate de ministrul justiţiei. Am avut ample discuţii cu ministrul despre propunerile de modificări făcute, sunt numeroşi specialişti din România cu experienţă în domeniul dreptului care se declară îngrijoraţi. Cum Parlamentul ia acum în considerare acest pachet de măsuri Statele Unite încurajează, îndeamnă Parlamentul ca, din nou, să se consulte, în detaliu cu societatea civilă înainte să treacă la acţiune”, a spus Klamm.



Dimensiunile României, atracţie pentru investitorii americani





La Trade Winds, cea mai mare misiune comercială şi comercială organizată vreodată în România, Klemm a spus că „există multe oportunităţi în România şi în întreaga regiune”. Întrebat care sunt punctele de atracţie ale României, Klamm a spus: „Unul dintre ele este dimensiunea ţării. Faptul că este o ţară de dimensiuni considerabile este o trăsătură atractivă pentru un investitor american!”, a afirmat Klamm.





„Da, sigur, cred că este atractiv pentru mulţi investitori. Nu doar că aveţi o piaţă de desfacere pentru 20 de milioane de oameni dar, ca parte a Uniunii Europene, România reprezintă o poartă pentru întreg spaţiul european. Sunt deja aici un număr considerabil de firme americane sau au investit deja, care văd oportunităţi de afaceri aici, care văd că există o forţă de muncă pregătită, care văd că se poate investi, în special în domeniul energiei. Chiar în această dimineaţă am fost într-o vizită la Smithfield, o companie care se mândreşte a fi aici în Timişoara, o companie americană, în Craiova, în sud-estul ţării, este compania Ford, sunt multe companii care lucrează în domeniul prelucrării, avem companii americane în sectorul serviciilor financiare, al industriei farmaceutice, în alte domenii legate de agricultură, al industriei chimice dar şi în alte domenii ale economiei româneşti. Aşadar, americanii şi-au demonstrat interesul pentru România deja de mulţi, mulţi ani. În ceea ce priveşte Trade Winds am urmărit să susţinem interesul pentru atragerea de noi investitori. A fost o misiune de economică, aşa cum aţi spus, aşa că scopul principal al participanţilor americani la Trade Winds a fost să găsească parteneri de afaceri pentru a-şi putea comercializa produsele ori serviciile în România, sau, cum am spus, în spaţiul Uniunii Europene.







La o privire generală, cred că anul 2017 este un an important din perspectivă economică în ce priveşte parteneriatul strategic româno-american”, a completat ambasadorul Hans Klemm. Acesta crede că mediul economic atractiv este stabilitatea, predictibilitatea, transparenţa, accesul investitorilor la dialog cu cei care fac politicile de guvernare - contează dacă există o comunicare autentică între potenţialii investitori şi guvernanţi, că există o analiză a schimbărilor preconizate, a oportunităţilor de a le face.





Lipsa forţei de muncă devine o problemă





Ambasadorul a observat însă şi problema cu care se confruntă din ce în ce mai mult investitorii: lipsa forţei de muncă.





„Forţa de muncă este un element cheie în orice decizie pe care o ia un investitor. Din câte am auzit, de la companii americane dar şi româneşti, piaţa forţei de muncă devine tot mai problematică. Aici în Timişoara ar trebui să fiţi bucuroşi că aveţi o rată a şomajului foarte scăzută! Mai puţin de 1% dacă am înţeles bine!





Lipsa forţei de muncă probabil că devine o problemă! Pentru un potenţial investitor sau poate chiar pentru unul prezent acum aici să fie nevoit să angajeze personal din judeţe îndepărtate de judeţul Timiş pentru a avea forţa de muncă necesară. Acest lucru atrage după sine nevoia de a avea un sistem de învăţământ adecvat care să pregătească oameni nu doar din Timiş ci şi din Mehedinţi, Dolj, dar că se creează condiţii care să faciliteze mişcarea, mutarea forţei de muncă dintr-o parte în alta, să se poată muta în Timişoara unde afacerile prosperă”, a afirmat Klamm.