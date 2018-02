VIDEO Mărturia unei tinere care a trecut prin iad fiindcă a ales să facă videochat:  „Mă jigneau, îmi spuneau să mă sinucid“

„Eram prin luna septembrie 2016. Eram la liceu şi era perioada cu simulările. În familia mea a părut o problemă destul de gravă şi pentru rezolvarea ei era nevoie de o sumă mai mare de bani într-un timp foarte scurt. Am căutat tot felul de modalităţi pentru a câştiga banii într-un timp scurt timp, dar nu am reuşit, iar singurele rezultate pe care le primeam erau videochatul. Mi-am cumpărat o cameră şi am intrat pe Internet să văd cum se face videochat de acasă şi asta am făcut asta timp de trei luni. În trei luni am strâns banii necesari şi am zis că închei asta o dată pentru totdeauna şi că nimeni nu o să ştie de acest subiect. Am ajuns prin martie 2017 şi mă pregăteam să merg la o întâlnire cu prietenul meu, când mă sună o prietenă să mă anunţe că au apărut pe Internet poze cu mine dezbrăcată. A fost unul dintre momentele în care am făcut un atac de panică pentru că ştiam foarte bine despre ce vorba. (...) Am ajuns la şcoală şi primeam din ce în ce mai multe mesaje de la diferite persoane şi îmi spuneau că şi ei primeau pozele cu mine, că cineva a creat un cont de Facebook fals, a copiat toată lista de prieteni şi a trimis aceste poze la toată lumea“,