Un localnic din comuna Drăguţeşti a sunat la 112 după ce a găsit un şarpe în casă. Jandarmii şi lucrătorii de la ISU nu au dat de urma reptilei

Reptila a fugit pe o crăpătură pe care intrase. Omul s-a speriat şi a sunat la 112. Jandarmii au ajuns primii la faţa locului, dar nu au reuşit să dea de urma şarpelui în crăpătura casei. Aceştia au solicitat sprijinuil colegilor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, dar nici aceştia nu au găsit reptila.

„Avea o lungime între 40 şi 50 de centimetri şi o grosime de 5-6 cm. Intrai să văd ce face un tovarăş de-al meu care stă aici şi am găsit şarpele întins pe lângă zid. A fugit şi a intrat printr-o gaură. Am sunat la 112, pentru că îmi este frică de el Am început să sparg împreună cu jandarmii, dar nu îl găsim. O să-l pun pe cel care stă în casă să astupe toate crăpăturile, dacă nu îl voi scoate afară,