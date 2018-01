Elevul care a găsit un portofel cu bani şi carduri şi l-a dus la şcoală a primit o diplomă din partea Ministerului Afacerilor Interne

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Gorj au mers la Şcoala gimnazială „Sfântul Nicolae“, la care învaţă băiatul, pentru a-l felicita şi înmâna diploma pentru gestul pe care l-a făcut. Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Gorj, şi Daniel Feţanu, adjunct al şefului IPJ Gorj, i-au oferit lui Gabriel diploma care poartă semnătura ministrului de Interne.

„Este o faptă foarte frumoasă“

Nicoleta Şopandă, profesorul diriginte, a precizat că astfel de gesturi sunt rare: „Venind către şcoală a găsit un portofel în cartierul CAM. Când a ajuns la şcoală a venit direct la mine şi m-a anunţat că a găsit un portofel şi că nici nu l-a deschis. În el se aflau bani, buletin, carduri. Am mers la domnul director, care a anunţat poliţia. Proprietarul şi-a primit înapoi portofelul şi a mulţumit copilului. Pentru un copil de 11 ani este o faptă foarte frumoasă. A dovedit cinste. Se datorează părinţilor şi, apoi, şcolii. Demult nu am mai întâlnit o situaţie ca asta. Încă avem copii crescuţi bine şi cu bun simţ. Am 30 de ani învăţământ şi lucrurile astea sunt rare“.