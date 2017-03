Cum încearcă să scape fostul prefect şi deputat de Gorj Mugurel Surupăceanu de dosarul penal în care este acuzat de instigare la complicitate la abuz în serviciu

Noul avocat angajat de acesta a cerut, la termenul de astăzi, achitarea în baza deciziei Curţii Constituţionale a României (CCR), prin care s-a stabilit că abuzul în serviciu este considerat infracţiune doar dacă prin sintagma încălcarea atribuţiilor de serviciu „în mod defectuos" se referă la încălcarea legii.

Apărătorul lui Mugurel Surupăceanu a susţinut, în faţa instanţei, că, în acest dosar, abuzul invocat de procurorii anticorupţie este o consecinţă a modului defectuos de îndeplinire a atribuiţiilor de serviciu. Avocata a cerut achitarea clientului său pentru această excepţie: „Fapta nu mai este prevăzută de Codul Penal şi de aici decurge faptul că instigarea nu mai este infracţiunea din moment ce a dispărut autoratul acestei fapte. (...) Prin rechizitoriu se menţionează că autorului nu i se poate imputa încălcarea legii. Acestuia i se poate imputa efectuarea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu. Referitor la fapte se consideră că faptele nu se referă la încălcarea legii, ci la indeplinirea în mod defectuos a atribuţiilor de serviciu. (...) Nici fapta instigatorului nu mai reprezintă o infracţiune, neexistând o faptă prevăzută de legea penală, astfel încât nu mai există vreun temei legal pentru ca acest proces să continue“. Avocata a mai invocat autoritatea de lucru judecată

Procurorul DNA a invocat că procesul trebuie să continue pentru că instanţa nu să stabilească dacă e vorba de indeplinirea atribuţiilor de serviciu în mod defectuos sau prin încălcarea legii. Instanţa a rămas în pronunţare asupra acestei solicitări de excepţie.

„Ştiu că Mugurel Surupăceanu se ocupa de aducerea acestor utilaje second“

Ion Tiştere, directorul Energoreparaţia Rovinari, unitate care era deţinută 50%-50% de acesta şi de Mugurel Surupăceanu, a fost audiat ca martor. Acesta a povestit că în anul 2003 a fost sunat de şeful gării din Rovinari pentru a se prezenta să ridice un utilaj: „Sunt 14 ani de atunci. Îmi amintesc că eu şi inculpatul făceam parte din aceaşi societate, fiind asociaţi cu părţi egale la Energoreparaţia Rovinari. În anul 2003 am fost sunat de şeful gării ca să ridic un utilaj cu o platforma. E vorba de un buldotanc, folosit în domeniul minier şi energetic. L-am întrebat pe şeful gării ce este cu acel utilaj, pentru că inculpatul nu mi-a spus şi martorul mi-a precizat că l-a sunat Mugurel, înţelegând că este vorba de Mugurel Surupăceanu. Eu nu ştiam nimic de utilaj. Inculpatul mi-a spus că se va ocupa el de descărcarea lui. Utilajul nu a fost depozitat în incinta societăţii Energoreparaţia, ci la o societate vecina UVA, unde inculpatul avea închiriat un spaţiu pentru execuţia de mobilă. După o lungă perioadă de timp nu am mai ştiut nimic de acest utilaj până când angajaţii de la locaţia din UVA au venit cu câteva componente de la instalatia utilajului pentru a le repara. Nu s-a plătit nimic pentru ele şi consider că s-a făcut un abuz. Taxa de transport pe calea ferata a utilajului a fost suportată de Energoreparaţia. Este un utilaj care se foloseşte la termocentrale pentru împingerea cărbunelui. Ştiu că Mugurel Surupăceanu se ocupa de aducerea acestor utilaje second pe care le repara şi comercializa acolo unde exista deschidere“.

Ion Tiştere a precizat că a fost implicat în trei cauze penale cu Surupăceanu

Şi şeful gării din Rovinari a fost audiat şi a mărturisit că l-a văzut pe Mugurel Surupăceanu în gară în momentul în care transportul a ajuns, dar nu ştie dacă el l-a achitat.

„Noi suntem intermediarii licitaţiei pe care a făcut-o domnul Surupăceanu“

Un alt martor audiat a fost fost fiica omului de afaceri Ilie Gogălniceanu, prin firma căruia s-a derulat tranzacţia:

„Am fost sunată de tatăl meu să merg să semnez un contract la Romsilva Bucureşti, fiind angajată la firma tatălui meu. M-am întâlnit cu Bogdan Stanciu. Am fost la Romsilva Bucureşti, după care am fost trimisă la Călăraşi. Am semnat contractul cu Bogdan Stanciu, el supervizându-l. Era vorba de un utilaj de mare tonaj dar nu am cunoscut natura contractului. Am semnat fără să cunosc conţinutul acestuia. Îl cunoşteam pe inculpat la momentul respectiv. Am avut o discuţie cu tatăl meu care mi-a spus că noi suntem intermediarii licitaţiei pe care a făcut-o domnul Surupăceanu“.

Buldotancul a fost vândut pentru aproximativ 200.000 de euro