Colecţionarul de păsări exotice care creşte sute de exemplare într-o cameră specială. A învăţat papagali să vorbească: „Lecţiile încep când sunt mici“

Încă din copilărie, Aurel Bârzava se ocupă de creşterea porumbeilor, deşi a locuit multă vreme într-un apartament de bloc.



„Am început la vârsta de 12 ani să am grijă de porumbei. Stăteam la bloc atunci, dar asta nu m-a împiedicat să mă ocup de creşterea păsărilor. A pornit totul de la o o pereche de porumbei voiajori pe care i-am cumpărat din piaţă, după care aceştia s-au înmulţit. Participam şi la concursurile de profil împreună cu alţi columbofili. Porumbeii erau duşi la o anumită distanţă de casă şi erau declaraţi câştigători cei care ajungeau primii“, ne povesteşte Aurel primele sale experienţe legate de creşterea păsărilor. S-a axat, apoi, pe creşterea prepeliţelor, după care, în urmă cu peste 15 ani, s-a dedicat doar păsărilor exotice.

Un balcon plin de colivii

La început, a crescut păsări exotice într-un apartament din Târgu Jiu. Balconul locuinţei era înţesat în totalitate de coliviile păsărilor. Cu timpul, pentru că a dorit să se dezvolte, a amenajat un spaţiu mult mai mare în comuna Dăneşti, tot în judeţul Gorj.



„În balconul de la bloc aveam, la un moment dat, câteva sute de păsări. Spaţiul era, însă, impropriu, pentru că spaţiul nu era suficient. Cu timpul, am amenajat la ţară, în comuna Dăneşti, o încăpere dotată şi cu o sobă pentru a asigura un climat prielnic pentru ca păsările să nu aibă de suferit. Am un termometru care indică mereu temperatura, pentru că păsările nu rezistă la frig. Le asigur zilnic hrană, căldură şi curăţenia necesară. Temperatura nu trebuie să scadă sub 15 grade Celsius“, ne-a explicat crescătorul de păsări.

De când s-a mutat la ţară, Aurel Bârzava a reuşit să-şi dezvolte activitatea, iar numărul păsărilor a crescut. „Acum sunt în jur de 300 de păsări de reproducere, la care se adaugă puii care au început să apară“, ne-a spus crescătorul. Aurel Bârzava nu vrea să se oprească aici şi lucrează la realizarea unei voliere pentru a muta păsările afară în perioada caldă.

Marele Alexander, cel mai important exemplar

Aurel Bârzava creşte 12 specii de păsări exotice, dintre care cele mai importante sunt canarii, zebrele australiene, nimfele, micul şi marele Alexander, gould amandine şi pescăruşii japonezi. Cea mai valoroasă pasăre pe care o deţine este marele Alexander, care costă 1.000 lei exemplarul. Colecţionarul de păsări şi-a propus să achiziţioneze, în acest an, şi un exemplar de Ara:

„Sper ca în acest an să achiziţionez un exemplar de Ara, care este considerat «regele papagalilor», datorită frumuseţii şi inteligenţei sale. Preţul pentru o pereche ajunge la 5.000-6.000 de lei“.

Papagalii vorbitori

Aurel Bârzava a reuşit să înveţe o pereche de papagali să vorbească, ceea ce este o adevărată performanţă. „Este vorba despre o pereche de papagali din specia micul Alexander care au învăţat spună cursiv cam zece cuvinte simple, cum ar fi «salut» şi «ce faci». Micul Alexander şi Jako sunt papagalii cei mai receptivi şi care pot învăţa mai uşor să vorbească. Mai pot deprinde vorbirea peruşii sau nimfele, dar mai rar. Trebuie să ai răbdare, iar «lecţiile» trebuie să înceapă atunci când sunt mici. Trebuie izolaţi de restul păsărilor, să nu le audă. Sunt mai multe secrete“, dezvăluie colecţionarul.

Gorjeanul ne mărturiseşte că creşterea păsărilor exotice reprezintă mai mult o pasiune decât o afacere, pentru că o mare parte din câştigurile realizate le reinvesteşte în achiziţionarea de noi specii şi în crearea de condiţii mai bune. „Costurile pe care le implică creşterea păsărilor exotice sunt destul de ridicate, având în vedere că trebuie să le asigur hrană de calitate, căldură şi toate condiţiile necesare. Am postat anunţuri pe Facebook şi pe alte site-uri de publicitate pentru cei care vor să achiziţioneze din păsările mele. De asemenea, mai primesc comenzi din partea celor care deţin pet-shopuri în Târgu Jiu, dar şi în alte judeţe din ţară. Cei mai mulţi clienţi provin din rândul copiilor. De asemenea, colaborez şi cu alţi crescători cu care mai fac diferite schimburi. M-aş bucura să fie mai mulţi crescători de păsări exotice, ca să există o concurenţă între noi“, ne spune Aurel Bârzava.

Aurel Bârzava a reuşit să obţină titlul de campion la „Expoziţia judeţeană de păsări şi animale mici de rasă“, care a avut loc în acest an. „Anul acesta am obţinut titlul de campion la speciile: gould amandine, micul Alexander, canari şi nimfe. La aceste concursuri pot participa crescători din toată ţara care sunt înscrişi în asociaţiile de profil“, a adăugat el.

Cei care doresc să aibă acasă o pereche de păsări exotice trebuie să le asigure acestora câteva condiţii minime: o colivie, hrană, apă, îngrijire şi dragoste. „De exemplu, pentru a avea acasă o pereche de peruşi e nevoie de o colivie care se găseşte la magazinele de specialitate, mâncare şi apă. De asemenea, colivia trebuie curăţată la o zi sau două zile. O pereche de peruşi trăieşte cinci-şase ani, iar cel mai mult trăiesc marele şi micul Alexander, care pot ajunge chiar şi la peste 20 de ani“, ne explică Aurel Bârzava.