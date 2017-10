A murit de cancer la numai 25 de ani

Familia şi prietenii lui Costi s-au mobilizat şi au demarat o campanie de strângere de fonduri, pentru ca tânărul să poată urma un tratament în străinătate.

„A luptat din rasputeri cu suferinta, a luptat si a pierdut. S-a stins cu ochii inlacrimati si privirile pline de deznadejde si durere. A lasat in urma lui un gol imens. Singurul loc, de unde nu il poate lua nimeni este inima noastra si unde va ramane vesnic. Dumnezeu sa te odihneasca in pace Costy Tivig!”,

a scris un prieten apropiat.

În urmă cu puţin timp, tânărul se arăta încrezător în lupta cu boala: „Vreau sa transmit un Multumesc din toată inima persoanelor pe care le cunosc personal sau nu, care au fost şi care sunt alături de mine in cea mai grea perioada din viaţa mea, mulţumesc persoanelor care m-au ajutat atât din punct de vedere financiar cât şi moral ! Au fost foarte multe mesaje pe care le-am primit de la voi şi la care nu am reusit sa răspund, cărora le mulţumesc pe aceasta cale ! Mulţumesc oamenilor cu suflet care m-au ajutat financiar, aţi fost in număr foarte mare, dacă voi nu eraţi eu nu eram acum aici ! Vreau sa ştiţi ca eu m-am întors de la Viena, doctorul de acolo mi-a recomandat un doctor din Bucureşti unde trebuie sa fac 6 şedinţe de chimioterapie din 3 in 3 săptămâni, chimioterapie pe care o voi primi din Viena după care cu ajutorul lui Dumnezeu ma voi întoarce acolo pentru operaţie ! Mulţumesc din tot sufletul TUTUROR, va doresc multa sănătate, Dumnezeu sa va răsplătească ! Va salut cu respect pe fiecare in parte.