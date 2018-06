VIDEO Un student a realizat o aplicaţie educativă pentru telefon care foloseşte realitatea augmentată

Aplicaţia se numeşte ”Interfaţă de prezentare a unei game de Smartphone-uri, utilizând realitatea augmentată”.

Realitatea augmentată (AR) este o suprapunere a unor obiecte, culori etc, peste lumea reală pe care orice dispozitiv cu cameră (telefon, tabletă, laptop, cameră digitală ş.a.) o surprinde şi care se poate modifica în timp real. La prima vedere seamănă cu realitatea virtuală, care şi ea poate fi folosită prin intermediul dispozitivelor mobile, dar aceasta îl conduce pe utilizator într-un mediu virtual fără a mai păstra contactul senzorial cu lumea reală din jurul său. Realitatea augmentată (AR) însă suprapune obiecte 3D peste lumea reală pentru a crea senzaţia că se află chiar în faţa ta, păstrând legătura cu mediul înconjurător.

„Eu am decis să fac pentru licenţă această lucrare. Practic, am simulat o linie de sortare prin realitatea augmentată. Sortează cutiile după mărime şi le trimite la depozit. Am făcut, de asemenea, şi câteva obiecte care vor fi folosite la licenţă. Aplicaţia este realizată cu ajutorul unei aplicaţii care recunoaşte pozele şi pun obiectele pe poze pentru a putea vedea interacţiunile şi animaţiile pe trabletă. E ca şi cum a scana un cod QR, numai că la codul QR se scanează şi puteţi să descărcaţi aplicaţii sau să vedeţi filmuleţe. Aici e mai aplicativ totul. Am lucrat încă din noiembrie la acestă tehnologie şi încă lucrez la ea”, spune Eduard Ibiceanu. El a primit ajutor şi de la Manea Dumitru Cristinel, student care a realizat partea de modelare 3D.

Tânărul spune că a realizat această aplicaţie pentru a-i ajuta pe studenţii de la inginerie să înţeleagă mai bine lecţiile şi procesele tehnologice.

„Aplicabilitatea m-am gândit că ar fi în educaţie. Studenţii de al Inginerie ar putea vedea, de exemplu, cum funcţionează o bandă de sortare, să înţeleagă procesul din spate. Putem vedea obiectul 3D din toate unghiurile. Ideea mi-a venit după ce am văzut, în luna septembrie, că cei de la Apple au lansat realitatea augmentată pe telefoanele lor şi am zis să fac şi eu la fel pe Android. Eu cred că am realizat prima aplicaţie care foloseşte realitatea augmentată în educaţie”, mai spune studentul.





Pe lângă faptul că este foarte utilă pentru partea de divertisment, realitatea augmentată poate fi folosită şi pentru partea de prezentare a oricăror obiecte, atât în inginerie, cât şi pentru a promova/vinde anumite produse pe care le creezi.

„Această aplicaţie este importantă pentru că ne permite chiar să ne dezvoltăm. Peste imaginea reală venim cu elemente introduse prin senzori externi: elemente de grafică, elemente audio (dacă facem tot felul de biblioteci audio-video) etc”, spune prof. Ciprian Patic, de la UVT.