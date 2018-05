Tatăl unui poliţist, paznic la o şcoală din Răcari, acuzat că a pipăit o elevă în toaleta unităţii şcolare

Eleva de clasa a IX-a a ajuns la poliţie pentru a depune plângere împotriva îngrijitorului de la unitatea şcolară pentru că ar fi agresat-o sexual. Ar fi pipăit-o pe sâni în toaleta din şcoală. Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a declarat însă că nu este adevărat şi că a găist-o pe fată în curtea şcolii în timpul orelor de curs şi că a încercat să o convingă să meargă în clasă.

Nu acelaşi lucru susţine şi eleva, care şi-a sunat sa şi au mers la poliţie. Fata le-a spus oamenilor legii că bărbatul a strâns-o în braţe şi a mângâiat-o pe sâni.





"A vrut unul sa o violeze. S-a plâns ea când a venit acasă", spune tatăl fetei.

Îngrijitorul, care este şi paznic la şcoală, tata al unui poliţist din Dâmboviţa, le-a spus oamenilor legii că nimic nu este adevărat şi că fata s-ar fi răzbunat pentru că el ar fi certat-o că a întârziat la ore.

"I-am spus, vezi că e doamna directoare aici şi avem inspecţie la oră, mai sta că te vede, şi-aşa ai vreo 300 de absenţe", a declarat îngrijitorul.

După ce ar fi avertizat-o, acesta a găsit-o pe fată dându-se cu ruj în toaletă.

"Ca să o încurajez, am pus mâinile aşa pe ea. Am atins-o pe umăr şi atât, am plecat şi m-am dus la poartă la locul meu. Cred că are necaz pe mine pentru că îi mai spun: du-te la ore. Ea spune mereu că nu se duce pentru că îi este frică de mama ei, care crede că e la ore şi ea nu e", mai spune paznicul.





Minora nu ar fi un exemplu în şcoală în care învaţă. Se pare că a rămas repetenta de doua ori şi are foarte multe absenţe.

Oamenii legii au întocmit un dosar penal în care continuă cercetările pentru a stabili dacă cele reclamate de tânără se adeveresc.

"Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Răcari au fost sesizaţi de o tânără de 17 ani cu privire la faptul că ar fi fost luată în braţe şi pipaită fără acordul ei de către îngrijitorul unităţii unde urmează cursurile. În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de agresiune sexuală şi efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările evenimentului", precizează, într-un comunicat de presă, IPJ Dâmboviţa.