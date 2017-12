FOTO VIDEO Un şofer băut, la un pas să îşi omoare amicii. A evitat la mustaţă un zid de beton şi a căzut câţiva metri în gol

Şoferul de 41 de ani s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.

Şoferul de 41 de ani, din comuna dâmboviţeană Voineşti, nu a adaptat viteza la condiţiile de drum în curbă şi s-a dus direct către o prăpastie adâncă de peste 15 metri. Au evitat la mustaţă un zid de beton şi au căzut câţiva metri în gol, de pe DN 72 A Târgovişte - Câmpulung.

Maşina s-a rostogolit aproape 200 de metri pe câmp.

În maşină se mai aflau alţi doi bărbaţi de 44 şi 55 de ani din Cândeşti. Cu toţii au ajuns la spitalul din Târgovişte. Şoferul spune că nu a consumat alcool, însă etilotestul a arătat altceva.

Potrivit poliţiştilor, bărbatul avea o alcoolemie de 0,71. În zona în care s-a produs accidentul există o stână. Ciobanii au venit într-un suflet la locul accidentului.

"A avut viteză şi l-a orbit din faţă şi a uitat să mai ia dreapta. Altă soluţie nu cred. Erau trei în maşină. Unul era pe picioare, doi i-au scos din maşină. Eram la stână aici eu"

FOTO Şoferul implicat în accident

"Când am venit eu îi pusese pe targă, îi ridica. Am auzit buşitură, am văzut farul când s-a dat peste cap. Eram la stână să dau la porci. N-a mai luat curba a venit drept dinspre Târgovişte. Victimele comunicau. Unul se văita de picior, celălalt zica că se îneacă cu sânge", a spus un cioban.