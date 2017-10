FOTO VIDEO O asistentă a ajuns la spital după ce ambulanţa în care se afla a fost implicată într-un accident rutier. Un şofer inconştient a făcut o triplare

Ambulanţa transporta la Spitalul din Titu un copil cu febră mare, însoţit de mama sa. Pe DJ 701, în localitatea Braniştea, ambulanţa s-a trezit cu o maşină în faţă. Şoferul autoturismului spune că a încercat să evite o altă maşină care se angajare într-o depăşire periculoasă.

"Ambulanţa venea dinspre Târgovişte iar eu mergeam înspre Târgovişte. O maşină a intrat în depăşire, a făcut o triplare. Eu am evitat impactul ca să nu lovesc frontal, am tras dreapta şi am intrat în derapaj şi am atins salvarea. Autospeciala era în misiune, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune", ne-a spus Marius Stan, şoferul autoturismului.





"E totul în regulă. Am avut noroc cu centura, cu airbagul şi că nu ne-am ciocnit frontal", a spus pasagerul din dreapta.

"Un şofer a făcut o triplare şi celălat participant la trafic a intrat în noi, după ce a încercat să evite pe cel care a făcut triplarea", a declarat şoferul de pe Ambulanţă.

Atât ambulanţa cât şi autoturismul au fost serios avariate, nu a fost rănit în urma impactului, dar asistenta care îi acorda ajutor a suferit răni uşoare. Pacientul a fost preluat de o altă ambulanţă şi a juns cu bine la spital.