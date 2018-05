FOTO Sportul la care i-am bătut pe americani la ei acasă. Un oraş de doar 14.000 de locuitori creşte campioni pe bandă rulantă

Dâmboviţenii au reuşit să obţină locul II cu avioane confecţionate chiar de ei, de doar un gram greutate, şi să depăşească ţări precum Marea Britanie, Ucraina, Ungaria, Japonia şi chiar pe gazde, SUA. Pe primul loc s-a clasat echipa Franţei, care a avut avioane de 1,6 grame. Ultima treaptă a podiumul a aparţinut echipei Statelor Unite ale Americii.

Echipa de juniori a României a fost formată din Călin Bulai şi Alexandru Vişan, ambii aparţinând de Clubul Copiilor din Pucioasa, dar din echipa pregătită de managerul Radu Foamete a făcut parte şi Luca Fiţion, de la CSU Piteşti.

La finalul celor trei zile de concurs, echipa României a reuşit să încheie competiţia destinată juniorilor cu un timp total de 92:06.

ISTORIE BOGATĂ ÎN AEROMODELISM

Managerul echipei, Radu Foamete, ne-a povestit că tradiţia aeromodelelor este veche la Pucioasa, iar rezultatele bune nu sunt deloc puţine.

„Avem patru titluri de campioni mondial şi cinci de campioni europeni câştigate cu copiii mei de la Pucioasa. Am fost la un pas să câştigăm şi anul acesta, dar concursul a avut loc într-un hotel de 5 stele, în care aerul condiţionat mergea până la 9.00 dimineaţa. Nu au fost condiţii pentru concurs. Nu am putut să ne apărăm trofeul pentru că erau turbulenţe, iar aeromodelul nostru avea doar un gram greutate“, ne-a povestit el.

Ceea ce este mai important este că micuţul oraş din Dâmboviţa creşte campioni pe bandă rulantă la acest sport. „Lucrez în formula asta la Clubul Copiilor din Pucioasa de opt ani. Bulai Călin are 18 ani, Vişan Alexandru are 17 ani, iar Ţiţion Luca, 16. Vârsta maximă de participare la concursuri este 18 ani, dar nu ne facem probleme. Avem de unde să recrutăm, pentru că în clubul nostru sunt 120 de copii înscrişi“, mai spune Radu Foamete.

Performanţa românilor este cu atât mai frumoasă, cu cât au reuşit să depăşească Statele Unite în clasament, chiar dacă americanii erau gazdele acestui turneu. „Lucrez cu aceşti copii de mulţi ani. Ne privesc cu invidie celelalte ţări şi chiar am fost foarte bine primiţi de gazde. Americanii ne-au tratat foarte bine, dar i-am bătut la ei acasă. Au fost 14 ţări participante, printre cele mai puternice la ora actuală în acest domeniu. Ne-am descurcat greu şi cu finanţarea, dar am reuşit să strângem banii necesari pentru participare“, ne-a spus Radu Foamete, coordonatorul cercului de aeromodele de la Pucioasa.

Concursul a constat în şase zboruri din care se aleg două cu cele mai bune rezultate, pe fiecare echipă în parte. Aeromodelele indoor cu care au concurat românii cântăresc 1,4 grame şi sunt propulsate de un motor din cauciuc natural în greutate de 0,400 miligrame. Aparatele sunt construite din lemn de balsa, care creşte în America de Sud, iar aripile sunt create dintr-o foiţă mai subţire de zece ori decât foaia de ţigară.

Echipa coordonată de Radu Foamete a avut un buget de 16.000 de euro pentru acest concurs, sumă obţinută de la sponsori şi prieteni. „Am fost ajutaţi de HeidelbergCement Fieni, Primăria oraşului Pucioasa, Ministerul Tineretului şi Sportului, John şi Oana Sangiorgio din New York, Cătălin Asofie din Chicago şi Mariana şi Jim Richmond din Indianapolis. Fără ajutorul lor nu puteam să participăm“, a mai spus Radu Foamete.

CĂLIN BULAI: „ESTE UN SPORT APARTE“

Unul dintre tinerii cei mai experimentaţi în aeromodelism din Pucioasa este Călin Bulai, de 18 ani. Este multimplu campion european şi mondial.

„Pentru mine, concursul din SUA a fost o experienţă nouă, o ţară nouă, o lume nouă, totul a fost frumos. A fost greu să ocupăm locul doi din cauza condiţiilor din acel hotel, dar am reuşit până la urmă să ajungem pe podium. Fac micromodele de la vârsta de 6 ani. An de an am făcut treaba asta, fără întrerupere, dar în concursurile majore am intrat în anul 2014. Am ieşit vicecampion mondial în 2014, campion european în 2015, campion mondial în 2016, campion european în 2017 şi vicecampion mondial cu echipa în 2017. Îmi place acest sport pentru că este unul aparte, pe care nu toată lumea şi-l permite, fiind destul de costisitor. Pe de altă parte, necesită multă migală să construieşi o astfel de machetă. Materialele sunt destul de scumpe, dar le achiziţionează clubul. Am de gând să devin pilot, dar momentan vreau să intru în Poliţie. Vreau să strâng bani şi apoi să dau la Aviaţie. Aş vrea să pornesc de jos, ca şi însoţitor de zbor. Cursurile de început pornesc de la 1.500 de euro“, spune Călin.