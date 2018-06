Festivalul Medieval Dracula, ultimul an sub această denumire. Monica Ilie:  „Nu va mai fi în prim plan figura lui Vlad Ţepeş”

Oranizatorii s-au gândit să arate publicului şi alte file din istoria Ţării Româneşti, în care, de exemplu, Mircea cel Bătrân sau mitropolitul Antim Ivireanu au fost actori principali.

„Evenimentul este deja o tradiţie, fiind la a cincea ediţie şi exploatează, în sensul bun al cuvântului, patrimoniul cultural şi istoric al oraşului nostru. Timp de trei zile, Târgoviştea va îmbrăca haină medievală şi va aduce în actualitate parfumul unei epoci foarte importante din punct de vedere economic şi cultural. Programul este unul dens şi se adresează tuturor categoriilor de vârstă. La Târgovişte va fi instalată o tabără medievală, cu tot ce presupune acest lucru, cu negustori, cu meşteşuguri, cu expoziţie de arme, de vase decorative. Vor fi ateliere tematice de mânuire a sabiei, de tras cu arcul şi alte tipuri de ateliere de acest gen”, a precizat Monica Ilie – viceprimar municipiul Târgovişte.

Deschiderea oficilă, va avea loc vineri, 15 iunie, de la ora 18.00 în zona Turnului Chindiei. De asemenea, va avea loc şi parda medievală, de la ra 21.00, care se va derula pe traseul Teatrul Tony Bulandra - Curtea Domnească.

Vor avea loc recitaluri de muzică instrumentală, medievală, spectacole de teatru pentru copii, dansuri medievale. De asemenea, sâmăbătă, la ora 19.30 va avea loc un spectacol istoric numit „Antim Ivireanul” pentru că ne dorim să aduce în prim plan figura unor personalităţi marcante ale Ţării Româneşti.





Duminică – 17 iunie, de la 18:30, se pune în scenă „Balada lui Constantin Brâncoveanu”, iar la 20:30 programul continuă cu un concert Gheorghe Gheorghiu şi trupa Corbu. Fiecare seară se va încheia cu spectacole cu foc.

Nu va mai fi în prim plan figura lui Vlad Ţepeş

Organizatorii acestui festival sunt Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Primăria Târgovişte, iar bugetul alocat este de 300.000 de lei, la jumătate faţă de anul trecut când evenimentul s-a centrat în jurul trupei de cascadori „Lupii Albi”.

„Avem câteva lucruri deosebite faţă de anul trecut. Nu va mai fi în prim plan figura lui Vlad Ţepeş şi nu oentru că nu am mai avea ce să spunem despre el, dar fiind un festival medieval, am căutat să mai aducem în prim plan şi alte figuri marcante ale istoriei acestei zone. Va fi acolo şi un personaj care îl va interpreta pe Vlad Ţepeş, dar nu va fi personajul central. Am păstrat titulatura, dar vom încerca să găsim o denumire, pentru că nu este titulatura înregistrată ca fiind a Primăriei Târgovişte şi vom încerca să rămânem la ideea de festival medieval”, mai spune viceprimarul Monica Ilie.