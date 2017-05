Elevă de 15 ani împuşcată de patru ori de iubitul, doar ca să o sperie. „O iubesc, dar ea s-a dus la altul“

Totul s-a întâmplat când Elena, elevă la un liceu din Găeşti, se întorcea către casă. Petrişor, fostul iubit până de curând, a luat foc în momentul în care eleva de 15 ani a postat pe Facebook o fotografie cu noul iubit. Cum a văzut asta, s-a dus la un magazin specializat şi şi-a cumpărat un pistol de tp Airsoft, cu bile de plastic.

"Am aflat când a venit poliţia aici. Nu mi-a mai făcut probleme Nu bea, nu fumează. O iubea mult pe fata asta, de doi ani. Nu mai voiau părinţii să fie cu el, nu ea. Cu ea se mai întâlnea, la şcoală. Nu se mai ducea la serviciu petru că îl suna ea şi se întâlneau", ne-a spus mama agresorului.

Ce spune iubăreţul gelos

Băiatul recunoaşte că şi-a ieşit din minţi pentru că o iubeşte la nebunie pe minoră. A împuşcat-o de numai puţin de patru ori: în mână o dată şi de trei ori în abdomen.

"Pot să spun că o iubesc şi atâta tot. Am văzut ceva pe Facebook şi m-am supărat. Am văzut o postare cu unul lângă ea şi d-aia. Aveai de gând să o omori sau doar să o sperii? Nu, decât să o sperii. Băiatul de la care l-am cumpărat mi-a spus că e cu bile şi nu face nimic. Doar să o sperii am tras, să văd ce zice. Când am tras i-am spus că e cu bile. N-am ştiut că se întâmplă aşa", a declarat Petrişor, în vârstă de 21 de ani, din Costeşti Vale.

De cealaltă parte, familia victimei este speriată, mai ales că agresorul a aşteptat-o pe fată să iasă de la şcoală şi a urmărit-o, după care a împuşcat-o.

"A ameninţat-o de mai multe ori. A zis că nu mai apucă să o vadă pe mama ei de ziua ei", spune tatăl fetei.

Pe numele agresorului a fost întocmit dosar penal pentru loviri sau alte violenţe.