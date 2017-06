Dezvăluirile prim-vicepreşedintelui PNL Dâmboviţa despre un loc de muncă „acordat“ de deputatul Cezar Preda: „Să nu îţi faci probleme, vei avea de muncă“

“Înainte de alegeri, deputatul Cezar Preda m-a chemat şi mi-a spus: <<Să nu îţi faci probleme, vei avea un loc de muncă>>. I-a spus şi lui Gabi (nr. Plăiaşu) şi lui Gabi Grozavu că în cazul în care câştigăm alegerile nu este nicio problemă, iar în cazul în care le pierdem ne-a spus că o să ne asigure la Parlament un loc de consilier al lui sau al altui deputat. Ce să fac? Să stau încă patru ani? Trebuia să găsesc ceva, că mă duceam la Răcari, că mă duceam la Ulieşti sau în altă administraţie. Niciodată nu m-am dus la PSD să cer de muncă”, a declarat Aurelian Popa, fost prefect al judeţului Dâmboviţa.

În altă ordine de idei, Aurelian Popa şi-a găsit de muncă. Este consilier al primarul oraşului Răcari, Marius Caraveţeanu. Câştigă lunar, conform spuselor sale, aproximativ 2.200 de lei.

“Eu am rugat colegii să fiu ajutat să muncesc pentru că chiar mă văd folositor unei adminstraţii şi nu eeste Primăria Răcari prima cu care am discutat. Am discutat şi cu cea de la Ullieşti. Îmi place efectiv să nu stua acasă şi să îmi câştig banii prin muncă. Altfel nu am afaceri”, a mai spus prim-vicepreşedinte PNL Dâmboviţa.