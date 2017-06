Consiliul Judeţean acuză PNL că blochează o investiţie de 30 de milioane de euro în Târgovişte, care presupune construcţia unui mall la UM Gară

În cadrul şedinţei de miercuri au fost incluse pe ordinea de zi două proiecte ce vizează atât transferul – din domeniul public al judeţului Dâmboviţa în domeniul privat al acestuia – a unui teren cu o suprafaţă de 70.826 mp, situat în municipiul Târgovişte, Bulevardul Regele Carol I nr. 5, cât şi aprobarea demarării procedurii de constituire a dreptului de superficie pentru terenul în cauză.

"Precizăm pe această cale că aprobarea celor două proiecte ar fi urgentat posibilitatea iniţierii unor proceduri în vederea realizării unei investiţii private de anvergură pentru municipiul Târgovişte şi judeţul Dâmboviţa, respectiv un centru comercial (mall), investiţie care ar fi putut crea peste o mie de locuri de muncă. Totodată, adoptarea celor două proiecte nu ar fi produs obligaţii, repercusiuni de natură juridică cu privire la realizarea investiţiei. Votul negativ al consilierilor PNL a fost unul complet nejustificat, în condiţiile în care niciunul dintre cei prezenţi în sală nu a solicitat nici conducerii CJD şi nici comisiei juridice întrunite pentru acest scop discutarea şi analizarea tuturor aspectelor menite să aducă clarificări proiectelor mai sus-menţionate. Deşi comisia juridică a fost convocată înaintea şedinţei în cauză, în aceeaşi zi, consilierii liberali au ales să nu se prezinte, preferând să adreseze întrebări în plenul şedinţei", se arată într-un comunicat al CJ Dâmboviţa.

"nu putem înţelege comportamentul membrilor PNL"

"În lipsa oricărui argument care să le susţină poziţia, nu putem înţelege comportamentul membrilor PNL, care contravine angajamentului pe care şi l-au asumat faţă de judeţul Dâmboviţa, în momentul primirii mandatului.

Pe această cale, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, reiterează importanţa unui asemenea proiect pe care va continua să îl susţină pentru dâmboviţeni. În acest sens, speră ca reprezentanţii liberali să conştientizeze atât efectele pozitive ale investiţiei, cât şi rolul pe care îl au în calitate de garant al asigurării bunăstării judeţului şi să îşi reconsidere cât mai curând poziţia", mai precizează CJD.

PNL DÂMBOVIŢA VREA “MALL” ÎN TÂRGOVIŞTE, DAR CU RESPECTAREA LEGII

Într-un comunicat de presă, PNL Dâmboviţa arată că doreşte mall la Târgovişte, însă aduce la cunoştinţa opiniei publice mai multe aspecte.

PNL a solicitat, prin vocea liderului de grup al consilierilor judeţeni PNL, Popa Aurelian, o dezbatere în comisiile de specialitate în cadrul unei şedinţe ordinare de Consiliu Judeţean.

"S-a fost făcut acest demers în conformitate cu Legea 215 /2001 şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean, care precizează foarte clar cadrul în care se întrunesc şedinţele extraordinare. Demersul PNL are drept scop asigurarea unei transparenţe depline atunci când este vorba despre patrimoniul public (o suprafaţă de teren de 70.826 mp situată în Municipiul Târgovişte). Se pune întrebarea, dacă PSD negociază de 4 ani apariţia acestui MALL, nu se mai poate aştepta 4 zile pentru a demara o dezbatere în comisiile de specialitate, precum şi în plenul Consiliului Judeţean? De unde apare caracterul de urgenţă a unei asemenea decizii? Dorim să se reţină în spaţiul public, faptul că PNL susţine investiţiile private in Dâmboviţa, mai ales că doctrina liberală încurajează economia de piaţă. Suntem obligaţi să veghem la modul in care intelege PSD să cedeze părţi din averea statului român, în mod deosebit după ce toţi dâmboviţenii au văzut ce s-a ales din U.P.E.T. Târgovişte respectiv C.O.S. Târgovişte în mandatul Guvernului Adrian Năstase", arată PNL Dâmbiviţa.