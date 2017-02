Ţuţuianu, despre mitingul pro-guvern programat la Târgovişte la care ar urma să participe 10.000 de oameni: „Nu a fost nevoie să cer acceptul partidului“

„Mitingul nostru va avea loc sâmbătă, probabil 10.00 - 11.00. Se va desfăşura cu toate aprobările legale, am mers la Primăria Târgovişte, am cerut autorizaţie, am informat instituţiile statului, Poliţie judeţeană, locală, Jandarmerie, am făcut solicitări şi la Direcţia de sănătate publică”, a afirmat Adrian Ţuţuianu.

El a mai spus că la manifestaţie vor participa membri de partid, aleşii locali şi „cetăţeni fără funcţii politice sau administrative” care i-au cerut să ia o atitudine faţă de ceea ce se întâmplă în ţară.

„Vrem să avem 10.000 de oameni, sunt colegi de-ai mei, primari, consilieri locali, viceprrimari, cetăţeni fără funcţii politice sau administrative care mi-au cerut şi mie şi colegilor din conducerea organizaţiilor judeţene să luăm o atitudine faţă de ce se întâmplă azi în România, să organizăm un miting”, a completat social-democratul.

Ţuţuianu a precizat că nu a avut nevoie de acceptul conducerii PSD pentru organizarea acestui miting.

„Nu am avut nevoie şi nici nu am să cer vreodată, pe chestiuni de tipul ăsta, aprobări ale conducerii centrale. Fiecare organizaţie poate decide în limitele legii şi ale statutului cum se raportează la un eveniment politic. Mitingul va fi unul prin care vom exprima o poziţe faţă de susţinerea Guvernului, a conducerii partidului, a programului de guvernare”, a subliniat preşedintele PSD Dâmboviţa.

De asemenea, întrebat dacă manifestaţia va fi „anti-Iohannis”, Adrian Ţuţuianu a spus: „Nu e anti, e pentru Grindeanu, pentru Liviu Dragnea, pentru programul nostru de guvernare”.

La finalul declaraţiilor, social-democratul a afirmat că „a greşit” vorbind despre mitingul de la Târgovişte, în condiţiile în care declaraţiile sale au fost făcute la Comisia de control al SRI.

Sâmbătă, PSD Argeş a organizat la Piteşti un miting similar, la care au participat, în punctul de vârf, aproximativ 6.000 de membri şi simpatizanţi ai PSD veniţi din mai multe localităţi ale judeţului.