Disperare la înmormântarea poliţistului măcelărit la Suceava. Carmen Dan, vizată: „Este strigătul unui tată pe care-l aşteaptă copilul acasă“

Mii de oameni l-au condus pe ultimul drum pe poliţistul Sorin Vezeteu, care joi seară a fost omorât pe peronul Gării Burdujeni din municipiul Suceava. La slujba de înmormântare au luat parte şi ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, precum şi inspectorul general al Poliţiei Române, Bogdan Despescu.

Slujba de înmormântare a poliţistului Sorin Vezeteu a început la biserica Adormirea Maicii Domnului din cartierul Burudjeni, acolo unde trupul neînsufleţit al acestuia a fost depus începând de vineri. Mii de oameni, familia, colegi, prieteni, dar şi oameni simpli care au dorit să-i fie alături pe ultimul drum poliţistului ucis cu sălbăticie au însoţit cortegiul funerar spre comuna Dumbrăveni, unde a avut loc slujba de înmormântare. Sicriul cu trupul neînsufleţit a fost purtat pe umeri de colegii lui Sorin, de la Serviciul Transporturi Feroviare.

Sorin Vezeteu a fost avansat post – mortem în gradul de subinspector de poliţie. De asemenea, el a fost decorat post-mortem cu ordinul „Pentru Merit” de către preşedintele ţării.

Un moment extrem de emoţionat a avut loc în biserica din comuna Dumbrăveni, unde un coleg de-al lui Sorin Vezeteu, care a asistat la teribila scena, a ţinut să-i transmită un mesaj ministrului Carmen Dan.

„Vă rugăm, ajutaţi-ne să nu mai fim subinspectori post-mortem! Vă implor, coborâţi în stradă! Este strigătul unui om care, înainte de a fi poliţist, este părinte, este strigătul unui tată pe care îl aşteaptă copilul acasă. Prietene, ajută-mă de acolo de sus pentru că aveam multe de făcut!”, a transmis poliţistul Lucian Gălăţeanu.

Primarul comunei Dumbrăveni, Ioan Pavăl, i-a cerut şi el la rândul său ministrului afacerilor interne să facă ceva pentru ca poliţistul să fie respectat în societate şi să nu se mai ajungă la astfel de tragedii.

„Vă rog, doamna ministru, să rămâneţi în istorie prin faptul că aţi făcut poliţistul respectat! Nu avem nevoie de eroi, avem nevoie de părinţi care să fie acasă la copii. Am ajuns să mă uit în oglindă şi să îmi fie ruşine că trăiesc în România. Este un strigăt al unui tată a şase copii şi a cinci nepoţi. Îmi doresc să faceţi în ţara asta din poliţist un om respectat. Sorine îţi doresc să te odihneşti în pace”, a spus şi primarul Ioan Pavăl.

Ministrul Carmen Dan a promis că va lua măsuri pentru ca poliţiştii să fie în siguranţă, să fie dotaţi cu tot ce au nevoie, arătând că în acest sens va colabora şi cu celelalte ministere.

Ministrul Carmen Dan a participat la înmormântarea poliţistului Sorin Vezeteu. FOTO Dănuţ Zuzeac

„Este un moment foarte greu. Este mult mai potrivit să spunem ce vom face de mâine încolo. Ieri am avut o discuţie cu premierul României şi am reluat unele probleme pe care şi eu am început să le cunoscut pe parcursul mandatului. Cert este un lucru, trebuie să aducem oameni bine pregătiţi în poliţie, trebuie ca astfel de situaţii să nu se mai întâmple, trebuie să avem mijloace de intervenţie cu care poliţiştii să poată interveni atunci când aplică legea, trebuie să avem o legislaţie foarte bine conturată care să susţină autoritatea poliţistului. În sensul acesta vom acţiona în perioada următoare. Mâine la ora 10.30, am convocat la minister sindicatele reprezentative.

Eu îmi doresc să nu vină doar reprezentanţii sindicatelor ci şi toţi cei care simt nevoia unei discuţii deschise cum ministrul şi cu echipa de conducere de la nivelul ministerului. Pentru că s-a tot vorbit despre statutul poliţistului în ultima vreme şi pentru că eu însumi am constatat că s-a vorbit, dar nu s-a făcut nimic, vreau să invit pe toţi cei care sunt în stradă în fiecare zi şi se confruntă cu aceaste probleme serioase, cei care sunt expuşi riscului, să-şi aducă contibuţia.

Este o invitaţie publică pe care o lansez poliţiştilor din zona rurală, celor de la rutieră, poliţiştilor de la proximitate, celor de la transporturi. Ei sunt cei care lucrează în domenii extrem de sensibile şi cei care nu au susţinerea autorităţii şi nici mijloacele necesare ca să îşi desfăşoare activitatea în bune condiţii şi să se simtă protejaţi. Îmi doresc de data aceasta ca statutul poliţistului să nu plece de la minister ci să ajungă. Aşa că ei sunt în primul rând cei care trebuie să spună ce îşi doresc şi ce vor să trecem în statutul poliţistului şi noi la minister să-i dăm acea formă care să poată fi prezentată de urgenţă în Guvern şi Parlament.

Am avut o discuţie serioasă cu ministerele. Prima temă privea necesarul acoperirii de resurse umane pentru că indiferent cât ne este de greu să admitem, trebuie să admitem că poliţiştii sunt singuri în multe situaţii în patrulă pentru că nu există personal. În câteva luni de zile am reuşit să aducem o parte din oameni în sistem îmi doresc şi ca de acum înainte să avem o altă abordare, să vedem ce putem face imediat şi ce putem face în timp pentru a acoperi acest foarte mare deficit.

O altă temă care se va discuta într-un cadru extins priveşte tocmai aceste echipamente de intervenţii. Gândim ca într-o perioadă imediată să găsim soluţii pentru ca poliţiştii să fie dotaţi cu minimum ce putem să dotăm acum. Mă refer la veste antiinjunghiere, la o parte din maşinile cu care ei se deplasează la intervenţii şi putem lăsa o discuţie deschisă pentru că şi acum în urma lui Sorin mi-au mai spus multe lucruri de care au nevoie, unele nefiind trecute în legislaţie.

O altă abordare trebuie să fie susţinere legislativă pentru că indiferent de cât de mult ne dorim să avem oameni în sistem şi ca ei să aibă tot ce nevoie pentru a putea interveni este necesar să fie susţinuţi şi de legislaţie. Şi aici discutăm de mai multe aspecte, de aşezarea ultrajului aşa cum este normal, de uzul de armă, sunt multe aspecte pe care trebuie facute şi cu sprijinul altor ministere. Aici un rol important îl au şi colegii mei de la Finanţe şi Justiţie”, a declarat ministrul Carmen Dan la înmormântarea poliţistului Sorin Vezeteu.

Ioan Beşa, din cătunul Mironu, comuna Valea Moldovei, judeţul Suceava, este individul ce l-a omorât pe agentul şef Sorin Vezeteu pe peronul Gării Burdujeni din municipiul Suceava. Acesta l-a atacat pe poliţist cu un cuţit, lovindu-l de zeci de ori în seara zilei de joi, 20 iulie. Acesta a încercat să se apere, însă a căzut la pământ unde a continuat să fie atacat şi lovit cu un cuţit de către agresor.

Un coleg al poliţistului şi mai mulţi oameni aflaţi în gară au intervenit, criminalul fiind încătuşat în scurt timp. La faţa locului au intervenit medicii SMURD, însă deşi au încercat timp de o oră să-l resusciteze pe omul legii, din nefericire au fost nevoiţi să constate decesul.

Gara Burdujeni a fost împânzită de criminalişti coordonaţi de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. După miezul nopţii, Ioan Beşa a fost transferat în Arestul IPJ Suceava, fiind reţinut pentru comiterea infracţiunii de omor. Martorii spun că l-au auzit pe agresor ţipând că îşi dorea să omoare un poliţist, la întâmplare.

Alte ştiri pe această temă:

Marian Godină, despre poliţistul omorât în gara din Suceava: „Dacă avea poliţistul salariul mai mare, nu l-ar fi omorât descreieratul acela?”

Cine este criminalul care a omorât un poliţist la Suceava cu zeci de lovituri de cuţit. Ucigaşul n-a avut o problemă cu agentul-şef, ci cu uniforma de poliţist

Mesajul dur al colegilor poliţistului ucis la Suceava cu zeci de lovituri de cuţit: „Câţi mai trebuie să murim, doamna Ministru?“

Poliţist omorât de un individ care l-a lovit de zeci de ori cu un cuţit. Agresorul a declarat că recunoaşte fapta, dar nu o regretă: „M-au închis pe nedrept”

Lider sindical în Poliţie, după moartea violentă a unui coleg la Suceava: „Carmen Dan să ia măsuri sau să-şi dea demisia”

Peronul gării unde un poliţist a fost omorât cu zeci de lovituri de cuţit s-a transformat în loc de pelerinaj: „Păcat, pleci şi nu ştii dacă te mai întorci acasă”

Poliţistul ucis în gara din Suceava, decorat post-mortem cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler de preşedintele Iohannis