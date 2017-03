Spitalul din România unde medicii au fost rugaţi să renunţe la bonurile de masă. Manager: „Încercăm să supravieţuim“

Spitalul din Slobozia are probleme financiare FOTO: arhivă adevarul.ro

La fel ca multe alte spitale din România, şi cel din Slobozia trece printr-un imens impas financiar. Dincolo de datoriile curente către furnizorii de servicii medicale sau întârzierile pentru plata facturilor la unitilităţi, activitatea financiară a celui mai mare spital din Ialomiţa este dată peste cap din cauza unei despăgubiri de 500.000 de euro, pe care trebuie să o plătească în urma unei decizii definitve a Curţii de Apel Bucureşti.



Hotărârea instanţei a fost dată ca urmare a unui scandal de malpraxis în care spitalul din Slobozia a fost implicat în urmă cu opt ani. Astfel, pentru a face economii astfel încât să poată îndeplini obligaţia de plată, managerul interimar al unităţii a decis să reducă cheltuielile de salarizare. Statistic, 90 % din fondurile pe care spitalul din Slobozia le primeşte lunar de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate sunt folosite pentru plata salariilor.



„Căutăm o soluţie legală!”



Maniera în care managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia a decis să facă economii este una care a creat vâlvă printre angajaţi. Concret, aceştia au fost rugaţi să renunţe preţ de un an la bonurile de masă. Calculele arată că, în fiecare lună, angajaţii spitaluli din Slobozia primesc bonuri de masă în valoare de 400.000 de lei.



„Am discutat cu şefii de secţie şi le-am transmis că ar fi bine să vorbească cu personalul de pe secţii, astfel încât să renunţe pe o perioadă de un an la aceste tichete de masă. Nu fac acest lucru pentru mine, ci pentru spital. Avem nevoie să facem economii. Nu este un aspect impus, vom căuta toate căile legale prin care am putea să aplicăm această iniţiativă”, a declarat public Mariana Iancu, managerul interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia.



Procese în instanţă din cauza tichetelor de masă



Povestea bonurilor de masă acordate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia este însă mult mai delicată. Reprezentanţii sindicatului Sanitas, la care sunt afiliaţi o parte dintre angajaţii cărora li s-a solicitat să renunţe la tichete, susţin că aceste drepturi ale medicilor sau asistentelor se acordă oricum deficitar la spitalul din Slobozia.



„Tichetele de masă sunt un drept salarial şi trebuie acordate în consecinţă. Aşa scrie legea...la Slobozia însă acordarea bonurilo de masă se face după bunul plac al managerilor”, reclamă Valentin Spătărelu, lider Sanitas – filiala Ialomiţa.



Pe cale de consecinţă, sindicaliştii au întemeiat chiar şi un proces colectiv prin care obligă conducerea unităţii medicale să le ofere angajaţilor tichetele de masă neacordate. „După estimările noastre oamenii nu au mai primit tichetele pe ultimele 4 luni, deci la ce drepturi să renunţe? I-am acţionat în instanţă pentru a rezolva această problemă”, a mai spus Valentin Spătărelu.

