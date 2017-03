Oamenii care sfidează pericolul: povestea militarilor antrenaţi să distrugă bombe

Militarii ISU Ialomiţa antrenaţi să distrugă bombe au văzut aproape toate tipurile de muniţii. De la bombe cu focosul ruginit, muniţie de război, mine antipersonal şi până la mine anti-tanc. Pe toate au reuşit să le ridice de la locul în care le-au găsit şi să le depoziteze, apoi distrugă în cele mai sigure condiţii.



Decanul de vârstă al echipei este subofiţerul Cristian Cazacu (46 de ani). Lucrează aici din 1992, dar este personal activ din anul 2006, fiind totodată şi coordonatorul echipei. Susţine că a fost atras de această profesie şi că i se potriveşte cu adevărat. „Meseria asta am învăţat-o de la genişti adevăraţi. Şi am vrut să le împărtăşesc colegilor tot ce am ştiu. Sunt judeţe în ţară care nu au oameni ca noi şi ne cheamă pe noi să asanăm muniţiile” susţine militarul.



Cu 10 ani experienţă în domeniu, subofiţerul Laurenţiu Tudor (32 de ani) este printre cei mai tineri membri ai echipei de pirotehnicieni. Recunoaşte că ceea ce face la serviciu este într-adevăr riscant, însă faptul că reuşeşte să ducă la bun sfârşit misiunile îl face să uite de pericolele la care se expune. Important este ca regulamentul după care acţionează să fie respectat cu sfinţenie.

Tipuri de bombe descoperite în Ialomiţa FOTO: ISU Ialomiţa



„Mă gândesc că s-ar putea să nu mai văd nevasta şi copilul. Dar vin şi mă iau cu munca şi uit. Dacă eşti atent şi respecţi regulamentul, şi nu o faci pe viteazul, nu se întâmplă nimic rău” explică subofiţerul.



Despre oameni şi bombe



Pentru că meseria o impune, oamenii care distrug bombe aproape că le-au văzut şi le-au trăit pe toate. Poveştile experienţele civililor cu elementele de muniţie descoperite întâmplător prin curţi sau câmpuri sunt de-a dreptul uluitoare. Subofiţerul Laurenţiu Tudor povesteşte cum un cetăţean a scăpat nevătămat după ce o bombă, pe care o folosea pe post de bătător pentru pietriş, a explodat la câţiva metri de el.

Pirotehnicienii în timpul misiunilor FOTO: ISU Ialomiţa



„Omul avea un mai de bătut pietre făcut dintr-un proiectil rămas, nu se ştie cum, fără focos. În mijlocul trotilului, altfel inert şi destul de dur, înfipsese o coadă de lemn. Şi aşa l-a ţinut ani de zile. La un moment dat însă, coada a putrezit şi s-a rupt. A decis să sudeze o coadă de fier în loc. Şi a făcut-o. Norocul lui că a rămas fără electrozi şi a trebuit să aducă alţii. Cum a trecut de colţul casei, a explodat proiectilul”, povesteşte militarul.



Nu la fel de norocos a fost ialomiţeanul din mărturisirea plutonierului major Cristian Cazacu care, după ce a încercat să taie cu flexul o bombă, a murit pe loc, din cauza exploziei provocate. „Nici nu s-a atins bine cu lama flexului de proiectil, că a explodat imediat. Omul a murit pe loc, din cauza schijelor”, susţine militarul.