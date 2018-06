Un bărbat a fost prins sub un mal de pământ într-o localitate din Olt. Primar: „L-au scos, acum echipajul medical se ocupă de el“

Bărbatul are 42 de ani şi este muncitor la una dintre firmele care au câştigat, în asociere, în Bobiceşti lucrarea de extindere a canalizării. Accidentul s-a produs în satul Mirila, în jurul orelor 18,00, a declarat primarul comunei, Ilie Chitez, care a menţionat că bărbatul este conştient şi că, din primele evaluări, ar fi suferit o fractură la piciorul stâng. „Acum a fost scos de sub mal, echipajul medical se ocupă. A durat ceva, pentru că probabil nu au vrut să forţeze. Este conştient. Nu pot să vă spun mai multe, nu am fost mai devreme în localitate, am ajuns de puţin timp“, a spus primarul.

La faţa locului intervin pompierii Gărzii Balş şi cei ai Detaşamentului Slatina şi echipaje ale Ambulanţei Olt. Ştire în curs de actualizare.