Tatăl poliţistului omorât de propria iubită: „Noi n-o ştim pe acea femeie, nici măcar n-a încercat să-şi ceară scuze“

Poliţistul Bogdan Dumitrescu, rănit grav de un glonţ tras în joacă de iubita sa la sfârşitul lunii ianuarie 2018, a murit duminică seara, 29 aprilie 2018, în secţia Terapie Intensivă a Spitalului Clinic de Urgenţă Craiova, după trei luni în care părinţii săi au sperat într-o minune.

Deşi starea bărbatului a fost din primul moment foarte gravă, la internare medicii fiind rezervaţi în privinţa şanselor sale de supravieţuire, poliţistul a rezistat celor trei intervenţii chirugicale pe creier şi a început să răspundă anumitor stimuli, ceea ce i-a făcut pe membrii familiei să spere că într-o zi va putea ieşi de la Terapie Intensivă şi se va putea încerca recuperarea biologică şi neurologică.

Tatăl poliţistului a declarat pentru Adevărul că bărbatul a slăbit foarte mult, iar organismul nu mai „primea“ nici medicamentele şi nici substanţele cu care era alimentat. „El a avut imunitate zero, nu a putut să... I s-a dat peste cap metabolismul. Nu a primit nimic din ce i s-a dat. Cum i se dădea mai multă hrană, mai multe vitamine, cu atât era mai rău. Şi a slăbit foarte mult. A apărut ceva în sânge, am înţeles.

Să vă spun sincer, mai mult am sperat noi să-l putem trimite la recuperare, dar când am trimis analizele şi eram cât pe-aci să-l ducă, cei de acolo le-au văzut şi n-au fost de acord. N-ar fi suportat transportul şi nu aveau nici Terapie Intensivă, el trebuia să scape mai întâi de Terapie Intensivă şi apoi să meargă mai departe, către recuperare. Noi asta am fi vrut, recuperare biologică, recuperare neurologică, dar asta nu se putea face atâta vreme cât nu putea respira singur, el era încă la aparate. Aici a fost toată problema. Până la urmă, rezista să-l duci undeva, dar, cam atât... Răspundea la stimuli, dar stimuli însemna că deschidea ochii la un moment dat, la fel la toată lumea, şi reacţiona la durere, când îl ciupeai, deschidea ochii, atât. Privea la toată lumea la fel“, a spus tatăl poliţistului.

Femeia care l-a împuşcat accidental în cap, după ce cei doi s-au întors împreună din vizită de la prietenii alături de care petrecuseră seara, pe care o cunoştea de puţină vreme, nu a trecut, în cele trei luni, niciodată pe la spitalul din Craiova pentru a se interesa de starea de sănătate a bărbatului.

„Numai noi am fost la el, numai noi am intrat acolo, pentru că fiind la Terapie Intensivă nu se dădea voie. Nu ar fi putut intra, dar am înţeles că nici n-a încercat. Nici n-o ştim de fapt, nici n-a-ncercat măcar să-şi ceară scuze, să vină să spună – «mă, oameni buni, iertaţi-mă!». Noi n-am văzut-o în viaţa noastră, o cunoştea de două săptămâni doar. Nici acum n-am văzut-o şi nu ştim decât c-o cheamă Alina Gheorghe, atât“, a spus tatăl poliţistului.

Familia, pe de altă parte, este conştientă că şansele de supravieţuire şi de recuperare au fost din start foarte mici. „Au fost nişte oameni extraordinari, şi domnul doctor Cameniţă Alexandru, şi doamna Mititelu, ne-au sunat, am vorbit cu ei, ne-au dat numerele de telefon... Am discutat de câte ori a fost posibil, am mers de câte ori au fost de gardă, dar nu a fost nicio posibilitate, de când l-am dus acolo, foarte puţin, la un moment dat, la sfârşitul primei luni, s-a întâmplat ceva, au fost ceva semne de mai bine. Pentru că el a stat foarte mult pe tratamente antibiotice, imunitatea lui a scăzut la zero şi nu a putut să mai lupte. Ne-au spus de la început care este situaţia, dar am sperat“, a mai spus tatăl poliţistului.

Bogdan Dumitrescu, poliţist în cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate (SCCO) Olt, avea 34 de ani şi era tatăl a doi copii.

CITIŢI ŞI:

Audierea tinerei care şi-a împuşcat în cap iubitul poliţist. Fosta soţie, reţinută în declaraţii: „Relaţia cu cei mici era una bună“

VIDEO Cum a ajuns un poliţist să fie împuşcat în cap cu propriul pistol. Prietena lui repeta în mod obsesiv: „A fost o joacă! A fost o joacă!“

Bogdan Dumitrescu, poliţistul din Slatina împuşcat în cap de prietena sa, simte durerea şi deschide ochii: „A fost operat de trei ori, încă este în comă“