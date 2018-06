Ce spune ITM despre accidentul de muncă de la Bobiceşti, cum s-a greşit. Muncitorul prins sub malul de pământ este la spital

Accidentul de muncă s-a produs marţi după-amiază, 5 iunie 2018, la ora 16,30, au stabilit inspectorii de muncă. Muncitorul, un bărbat în vârstă de 42 ani, din Bobiceşti, a fost prins în şanţul săpat pentru introducerea ţevilor de canalizare, prăbuşindu-se malul de pământ care nu era asigurat, aşa cum prevăd normele de protecţie a muncii. „Cauza producerii evenimentului: neluarea măsurilor de sprijinire a pereţilor tranşeului (şanţului) săpat. S-a luat măsura sistării activităţii până la remedierea deficienţelor“, a transmis şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt, Cristian Ungureanu.

Bărbatul a fost scos de sub pământ după patru ore

Acţiunea pompierilor pentru a-l extrage pe muncitor de sub pământul prăbuşit în şanţ a fost una extrem de dificilă. Şanţul are o adâncime de peste 3 metri, iar muncitorul a fost suprins de prăbuşirea malului cu picioarele sub ţeava de canalizare. În plus, au relatat martorii, partea de jos a tranşeului este mult mai îngustă, pompierii reuşind cu greu să folosească dispozitivele din dotare. Faptul că muncitorul a fost conştient pe toată perioada intervenţiei a fost deosebit de important, acesta reuşind să-i ghideze pe salvatori şi să le indice în fiecare moment care îi este starea. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina după ora 21,00.

Lucrarea de extindere a canalizării în comuna Bobiceşti a fost atribuită, a declarat primarul Ilie Chitez, unei asocieri de firme, liderul acestei asocieri fiind firma Vagramer Termo 2000 S.R.L., edilul neputând să precizeze angajatul cărei firme era muncitorul care a suferit accidentul de muncă.