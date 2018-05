Investigaţia absolut necesară în cazul bărbaţilor cu vârsta peste 45-50 ani. „Te linişteşte sau te alertează, după caz“

O anumită afecţiune îi duce, de obicei, prea târziu pe bărbaţi la medic. Este vorba de problemele prostatei, care investigate din vreme ar putea fi tratate sau ţinute sub control, pentru că astăzi, mai des decât ne-am închipui, se descoperă cancere de prostată în stadii destul de severe.

Prostata – glanda situată sub vezica urinară, ajunge o problemă când îşi măreşte volumul şi ajunge să preseze uretra care o traversează, obstrucţionând fluxul urinei. Bărbatul simte nevoia să urineze des, însă şi urinarea devine dificilă, jetul urinar nu mai are presiune, apare senzaţie de golire incompletă a vezicii, pot să apară dureri la urinat, durere în zona lombară şi abdominală însoţită de o senzaţie neplăcută în spatele scrotului etc. Astfel de simptome, în cele din urmă, îl duc pe pacient la medic.

„La medic ajungem aproape întotdeauna târziu, dar, în orice caz, dacă un bărbat urinează de mai mult de două ori pe noapte, dacă are vârsta de 45-50 ani, zic eu, cu indulgenţă, trebuie să facă un marker tumoral, care se numeşte antigenul prostatic de suprafaţă (PSA), care în mare parte ne spune dacă are sau nu cancer de prostată. Este o investigaţie care nu e scumpă şi ar trebui să se facă de rutină. Acum este şi în programul de analize gratuite, îl poate prescrie inclusiv medicul de familie“, spune medicul de familie Viorel Dumitrescu, explicând care ar trebui să fie conduita.

Dacă în urma acestei analize de sânge rezultatul indică ceva îngrijorător, se continuă cu o ecografie.

„Este o simplă ecografie care constată mărirea în volum a prostatei. O eventuală neomogenitate a acesteia trebuie investigată, eventual chiar cu puncţie bioptică de prostată. Mai trebuie făcut un tuşeu rectal la un urolog, degetul a rămas sfânt, cum se spune“, a explicat medicul.



Cât de des ar trebui repetată această analiză, PSA? „O dată la trei ani trebuie făcut neapărat, e ca Babeş-Panicolaou la femei. Nu este fidelă 100%, dar cam 70% te linişteşte, sau te alertează, după caz“, a menţionat medicul.

Care sunt factorii de risc

Dacă simptomele cel mai des întâlnite sunt cele amintite mai sus, trebuie menţionaţi şi factorii de risc, pe care bărbaţii sunt sfătuiţi să-i evite, cu atât mai mult dacă se confruntă cu mărirea prostatei (care poate fi şi benignă şi nu necesită tratament, dacă nu există şi alte simptome): contactul sexual neprotejat, în cazul unor relaţii pasagere; amânarea urinării după ce s-a instalat senzaţia de vezică plină; constipaţia; fumatul, factor agravant pentru o multitudine de afecţiuni, de altfel; exerciţiile fizice care presupun sărituri când s-a instalat senzaţia de vezică plină etc.

