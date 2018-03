De ce ne pleacă medicii în masă din România: „N-au modificat absolut nimic să te facă să stai în ţara asta“

Cadrele medicale spun că, potrivit Anexei 10, creşterile substanţiale de salariu sunt practic anulate, prin micşorarea drastică a sporurilor care se mai pot acorda.



În timp ce regulamentul prevede în continuare sporuri procentuale în funcţie de specificul secţiei, în Anexa 10 a acestuia sporurile sunt calculate în valori absolute. Doar că pentru aceste valori absolute partenerii de discuţie ai medicilor, adică reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, nu au putut preciza o bază.

„Legea spune că sporurile sunt date în procente. Ei, anexa 10 spune că au calculat acele procente în sumă fixă astfel încât să se încadreze în procentul de 30% pe ordonatorul principal de credite. Practic, n-au renunţat la procente, doar că le-au calculat în acel fel. Dar cum le-au calculat.... Nu poţi da 5% medicului şi 15% asistentului, pentru aceleaşi condiţii de muncă. Asta au făcut. Înţelegem de ce faci o anexă în care spui cam care ar fi minimul de sporuri, dar nu mai înţelegem cum ai ajuns la acele valori. Puteau să spună – «dom’ne, noi atâta ne permitem: pentru Terapie 30%, pentru altele 20%, pentru altele 5%...» şi să facă anexa 10, nu cum au făcut ei, că infiermiera are spor de 25 de milioane şi medicul de 20 de milioane“, a menţionat medicul Cătălin Dudu, liderul sindicatului medicilor din Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, care reprezintă 340 de medici de la spitalul din Slatina, spitalul din Balş şi spitalul de monospecialitate din localitatea Schitu, Olt.

Cum sindicaliştii, indiferent de organizaţia care îi reprezintă, au respins total Anexa 10, ministerul a venit cu o nouă propunere, expusă, joi, 22 martie 2018, managerilor de spitale şi pentru care urmează să se cadă la pace şi cu sindicatele. „Momentam aşteptăm să vedem, că astăzi este o comunicare a Minsterului Sănătăţii, i-au invitat pe manageri la dialog să le expună ce-au gândit aseară. Adică e o renunţare la Anexa 10, au venit cu o altă propunere, aşteptăm s-o vedem, eu, personal, nu am văzut-o“, a precizat dr. Dudu.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, Cătălin Rotea, spune că din puntul său de vedere soluţia propusă joi de minister este acceptabilă. Spitalul pe care îl conduce ar urma să dispună de acelaşi fond financiar pentru sporuri, însă cum salariile de bază au crescut, personalul va încasa, procentual, sporuri mai mici, deşi valoarea rămâne egală cu cea din luna precedentă. „Din punct de vedere al spitalului nu va fi o problemă. Noi am avut 31 milioane lei anul trecut valoarea sporurilor, vom beneficia cam de aceeaşi sumă, astfel încât în valori absolute să putem acorda aceleaşi sporuri, dacă nu să le mai creştem un pic. Să vedem acele anexe şi cum le vom încadra“, a declarat Rotea.

„Noi plecăm de la o lege care ne dublează veniturile şi ajungem la «Haideţi, că vă garantez că nu scad!», am înnebunit?!“

Chiar şi în eventualitatea în care discuţiile în contradictoriu se vor stinge după prezentarea acestei soluţii, medicii rămân în continuare cu gustul amar. Multe alte lucruri pe care le solicită de ani de zile nu doar că nu s-au rezolvat, dar problemele chiar s-au accentuat. Puţini mai sunt cei care cred că se caută cu adevărat soluţii pentru stoparea exodului medicilor, principalul motiv invocat pentru creşterile de venituri care par fabuloase în ochii opinii publice.

„Noi plecăm de la o lege care ne dublează veniturile şi ajungem la «Haideţi, că vă garantez că nu scade!», am înnebunit?! Normal că nu-nţelegem lucrurile astea şi încercăm să ni le explice cineva: cum ai dat anexa aia, ce e cu ea. Dar nu e vorba doar de asta. Nu poţi opri exodul medicilor atâta timp cât nu le creezi locuri de muncă şi condiţii unde să lucreze. Eu nu-nţeleg cum pot să-ndrăznească să spună că opresc exodul medicilor, când au posturi îngheţate, nu le scot la concurs. Nu pot să-nţeleg cum vorbesc de oprirea exodului medicilor când ei dau lege ca medicul să poată să stea până la 75 de ani în spital, nu la 65, iar legea este că la doi plecaţi din spital se angajează unul. Tu, practic, ce vrei să stimulezi? Dacă mi-arătaţi mie posturi în spitale – nu în spitale în care nu se duce nimeni, pentru că acolo nu ai ce să faci, sunt vai-mama lor tot din cauza guvernării – scoase la concurs care nu sunt ocupate, atunci, da, spunem că avem o problemă cu exodul. Avem 10-12 posturi scoase la concurs şi nu le vrea nimeni. Dar în momentul în care eu cunosc personal 20 de oameni care au terminat Rezidenţiatul şi nu lucrează, şi se duc degeaba prin clinici... Noi vorbim de exodul medicilor, e vorba de un medic care a terminat o specializare şi nu are unde să lucreze. În momentul în care ai un program bine pus la punct, iar când termină medicul îi spui – «am un post la Corabia, vrei să te duci?», iar el îţi spune nu, abia atunci poţi să spui că îi ţii până la 75 de ani în sistem, până atunci n-ai dreptul să faci asta. Noi avem o mare problemă cu această lege. Noi, în esenţă, vrem schimbarea acestui sistem în bine, pe de altă parte vrem să ţinem oameni de 70 de ani în sistem. Păi, ce schimbare de mentalitate ţi-aduc oamenii ăia? Ce plus? Unde-l vezi peste 5 ani pe omul ăla, sau unde-l vezi pe tânăr peste 5 ani?!

„Nu pleacă doctorii din ţară pentru că aşa vor ei, pleacă doctorii din ţară pentru că voi nu le oferiţi alternative, domnilor“

Un om tânăr, care termină şi are nevoie de un salariu, are nevoie de o familie, pentru ce să stea în România dacă nimenu nu-i oferă un post, dacă noi nu suntem în stare să scoatem posturile la concurs? Nu înţeleg cum vorbim. Am vorbit ieri cu un deputat şi i-am spus: bă, voi sunteţi nebuni la cap! Păi cum să vorbiţi de stoparea unui exod, când voi nu creaţi locuri de muncă. Sunt locuri de muncă undeva unde nu se duce cineva să muncească? Poate or fi unul-două prin vreun spital, dar sunt oameni care nu au ce să facă, nu lucrează, pentru că nu se scot, am prieteni care vin şi se roagă de manager – «scoate posturile». «Nu pot, că sunt blocate». Nu spun să nu stea până la 75 de ani profesorii, oamenii care aduc un plus, dar chirurgul de la Corabia ce mai caută, mă, acolo? Ce a adus chirurgiei naţionale? A, OK, trebuie precizat în lege – scot postul şi nu se înscrie nimeni, ai dreptul să-l ţii pe ăla.





Nu pleacă doctorii din ţară pentru că aşa vor ei, pleacă doctorii din ţară pentru că voi nu le oferiţi alternative, domnilor, acolo e problema!



Ce ne interesază, practic? Doar ăia care sunt angajaţi, ei n-au de ce să mai plece? Păi, vă spun eu de ce să mai plece. Nu au modificat absolut nimic să te facă să stai în ţara asta: nu avem o lege a malpraxis-ului clară, nu avem cu ce lucra, nu avem condiţii bune, nu avem curăţenie în spitale, nu avem mâncare pentru pacienţi, nu avem minimum necesar pentru pacienţi, de-aia pleci, pentru civilizaţie, pentru condiţii umane să-ţi creşti copilul, pentru spitale în care dacă ai nevoie să-ţi duci copilul, să fii sigur că nu pleacă cu 15 boli de acolo, de-aia pleacă doctorii, nu pleacă pentru bani. Ei atât au în cap.



Şi dacă ar pleca pentru bani, tot n-au reuşit să crească salariile la un nivel apropiat de Vest, deşi se laudă c-o fac. Că la nivel de brut, în momentul în care creşti salariul şi scazi sporul, rămâi la acelaşi nivel, sau poate creşte cu 1.000 lei, dar ăsta nu e un salariu decent. Să zicem că e un salariu decent pentru România, pentru care ai sta şi-ai face lucrul ăsta, dar să rămâi într-o ţară civilizată, într-un spital în care ai tot ce-ţi trebuie, unde oamenii nu te-njură pe stradă că a minţit Guvernul că ţi-a dat 5.000 de euro, din care tu vezi 1.500 în mână. O ţară în care omul te respectă, şi tu-l respecţi pe el, vine în spital şi are condiţii, are un pat curat, are o masă bună, ăstea-s condiţii. Dar dacă nu le ai, de ce să nu pleci? Astea sunt problemele. Dacă eu de la Craiova până la Slatina, sunt 40 de kilometri, îi fac într-o oră şi jumătate, că se blochează Balşul! Doctorii nu pleacă aşa, că aşa vor ei, că-s nişte nenorociţi şi se duc după bani. Toţi care au plecat şi au rămas acolo sunt oameni care au copii şi care vor ca aceşti copii să şi-i crească într-o ţară normală. De-asta pleacă. Restul, că am plecat câte unii pe nişte luni să câştigăm nişte bani, pe urmă ne-am întors, asta e altceva, eu, personal, aşa am făcut, n-am plecat cu gândul de-a rămâne, niciodată. Motivul care m-ar determina să rămân în străinătate ar fi viitorul copiilor mei într-o ţară civilizată, nu banii, că banii, oricâţi ai avea, nu în ei îţi găseşti fericirea. Cum trăieşte unul care câştigă 3.000 de lei pe şantier, trăiesc şi eu cu 6.000 lei, nu asta e problema, problema e ce-ţi oferă ţara. La asta să lucreze şi după să comenteze că le pleacă doctorii. Discursul lor e pentru prostime, cum au făcut tot timpul. «Am dat 4.000 de euro la doctori, ce mai vor, mă, ăştia?!» Şi omul n-are cum să-şi bată capul cu noi, nici nu vrea asta. O să spună – «păi, bă, tu la 4.000 euro mai vrei şi spor, mă, mai vrei şi gărzi, nu ţi-ajung, că eu câştig 1.000?». Păi stai, mă, nene, că nu e OK. Sunt oameni care nici nu vor să intre în spitale, de teamă că se-mbolnăvesc, iar noi aici ne trăim juma’ de viaţă, gărzi, sâmbete, duminici...», a răbufnit medicul chirurg Cătălin Dudu.